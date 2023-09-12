被封泰國最美清道夫！90後2子之母大方公開收入：為這工作感自豪

泰國曼谷一位90後女子在TikTok分享當清道夫的工作日常，亮麗的外表及樂觀的態度讓她迅速走紅！



這位「泰國最美清道夫」名為Pattaramon Thocharoen，她穿着清道夫工作服，坐在路邊拍唱歌對嘴影片在TikTok上掀起熱議，如今她在TikTok已有超過30萬名粉絲。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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今年27歲的Thocharoen，已是兩名孩子的媽媽。Thocharoen和許多女生一樣，喜歡把自己打扮得美美的。影片中可見，Thocharoen有做美甲，在工作時也有上妝，但這卻引起網友的質疑及批評。對此，Thocharoen在接受《The Straits Times》訪問時回應道：「人們批評我在工作時化妝，但為什麼我不能在努力工作的同時也保持漂亮的外表呢？這是為了我個人的滿足感。」

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普遍大眾對「清道夫」有既定的刻板印象，而Thocharoen並不為這份職業感到丟臉。她的父親是一名垃圾車司機，母親則是一名清道夫：「這正是讓我的父母能夠撫養我長大的一份職業。我為此感到自豪。」

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Thocharoen透露，清道夫工作的月薪為12,000泰銖（約HKD 2,640）；自從在TikTok走紅後，她通過產品銷售、業配、直播等賺取了50,000泰銖（約HKD 11,010），讓她的經濟狀況變得更加穩定，可以讓日常生活不再如此拮据，偶爾也可以和家人吃一頓大餐。職業不分貴賤，腳踏實地賺錢養活自己和家人，一點都不丟臉。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】