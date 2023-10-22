萬聖節好去處2023｜15大萬聖節狂歡派對/變裝慶典/特色鬼屋推薦！

萬聖節好去處2023｜來到10月中旬，四處都充斥南瓜、蝙蝠、可愛小鬼等萬聖節元素。想盡情享受萬聖節，應該要「扮鬼扮馬」、前往鬼屋壯膽或是不給糖就搗蛋（Trick or Treat）才稱得上應節呢？還在煩惱萬聖節去向的話，不妨跟緊以下15大萬聖節好去處攻略，從今個週未相約朋友/閏密/另一半預熱打卡，一直狂歡到萬聖節當日吧！



萬聖節好去處2023：1. 迪士尼萬聖節2023

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萬聖節又怎少得到大型遊樂園呢，既可以打卡一番又可以盡玩機動遊戲！今年大反派庫伊拉帶領迪士尼反派角色，聯手佔領了香港迪士尼樂園，大搞全新庫伊拉主題萬聖派對，除了惡人們外，一眾迪士尼好友們都會換上新裝，舉辦這場最瘋狂、最邪惡的萬聖節派對！想知道所有必到之處、不能錯過的單品就要細閱《01女生》的攻略！

迪士尼即將加價，大家真的要把握機會入園玩樂！現時01空間更推出86折優惠，只要輸入優惠碼就可以更抵地搶購迪士尼門票，讓大家更盡情、更投入這場最邪惡的萬聖節派對。

萬聖節好去處2023： 迪士尼萬聖節2023



地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區

日期：2023年9月16日至2023年10月31日



萬聖節好去處2023：2. 海洋公園哈囉喂全園祭2023

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自問熱愛刺激、挑戰，你就不能錯過充滿心驚膽戰鬼屋與凶猛鬼靈的海洋公園哈囉喂全園祭。海洋公園以鬼校輪迴作主題，一改平日合家歡、熱鬧的景象，換上邪氣、魔幻的裝置，園內學校、森林、片場等設施，等你回校重溫校園「溫馨」時光。想玩轉海洋公園哈囉喂，輕鬆游走園區同時打卡，就要留意《01女生》記者的率先看，預先感受嚇怕膽的體驗！

萬聖節好去處2023：海洋公園「哈囉喂全園祭2023」



地址︰香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園

日間體驗活動日期︰2023年9月15日至10月31日：上午10:00至下午7:00 （公園休園日除外）

日連夜驚嚇體驗活動日期︰2023年10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日 上午10:00至下午11:00



萬聖節好去處2023：3. The Pulse《七門教》慶典

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玩過海洋公園後，大膽、想探險的心意猶未盡？不妨前往由「港鬼故」所呈獻的大型萬聖節派對，當中以沉浸式驚慄鬼屋體驗加上駭人特技化妝，決心挑戰所有本地邪門禁忌的你不容錯過！

萬聖節好去處2023：3. The Pulse《七門教》慶典（Klook）

萬聖節好去處2023：The Pulse 《七門教》慶典



地址：淺水灣海灘道28號The Pulse

活動日期：2023年10月7日至10月31日（逢星期六、日、10月27日及31日）

時間：下午2時半至下午10時半



萬聖節好去處2023：4. 《鬼域結界 西貢公立學校》

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自問對於單方面被嚇的鬼屋已經有相當信心與能力的話，這個有別與普通鬼屋，結合互動式劇場及解謎元素的劇本殺鬼屋體驗，絕對適合你！因為玩家需要化身故事角色，限時120分鐘內於古蹟學校內根據故事發展與惡鬼近距離對峙互動，能否最後逃出鬼校，就要看你的真實本事了！

萬聖節好去處2023：《鬼域結界 西貢公立學校》

地址：西貢普通道30號 (西貢天后廟旁)



萬聖節好去處2023：5. 留白Livehouse 「鬼同你跳 」

若然想感受萬聖節氣氛同時又不想太過嚇破膽，除了電音狂舞派對以外，爵士音樂、搖擺舞（Swing Dance）亦是一個不錯之選。留白Livehouse 定期會送上現場音樂演出，而今次萬聖節就邀請到 Happy Go Lucky 爵士大樂隊及一代搖擺的舞者，就算未嘗試過Swing Dance的話，場內在開始派對前設有搖擺體驗班，令大家可以學習搖擺狂樂！

萬聖節好去處2023：5. 留白Livehouse 「鬼同你跳 」（留白Livehouse）

萬聖節好去處2023：5. 留白Livehouse 「鬼同你跳 」

地址：西九博物館道18號地下(部份文化區 自由空間）

門票價錢：HK$380



萬聖節好去處2023：6. 蘭桂坊協會呈獻：Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典

蘭桂坊協會由10月中至萬聖節當晚，將蘭桂坊街頭變身為神秘的「怪奇馬戲團」。

萬聖節好去處2023：6. 蘭桂坊協會呈獻：Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典（蘭桂坊協會）

旗下餐廳將以「怪奇馬戲團」中的一個角色為主題，呈獻不同的活動，為求將奇幻十月充斥詭異氛圍和精彩的體驗。

萬聖節好去處2023：6. 蘭桂坊協會呈獻：Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典

地址： 中環蘭桂坊1號



萬聖節好去處2023：7. Go museum 恐懼樂園

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想感受驚嚇同時打卡的話，Go Museum 將虛幻影像結合感官體驗，將場內打造成7大裝置空間，處處充滿驚悚特效與挑戰。一不小心，過份沉迷鬼魅世界就會無法自拔！

萬聖節好去處2023：7. Go museum 恐懼樂園



地址：香港山頂道118號山頂廣場2樓201

日期：即日起至2023年11月5日

開放時間：星期一至星期四: 上午11時至晚上6時30分(最後入場時段: 晚上6時)

星期五 ~ 星期日及公眾假期: 上午11時至晚上8時(最後入場時段: 晚上7時30分)



萬聖節好去處2023：8. 港島香格里拉萬聖節慶典

若果想尋找一個合家歡的萬聖節活動，港島香格里拉已經準備好一連串慶祝萬聖節的活動。首先，cafe TOO咖啡廳已換上《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻世界為靈感的萬聖節裝飾，趣味遊戲、各式活動與佳餚美饌亦準備好：大堂酒廊呈獻萬聖節的魔幻下午茶體驗、萬聖節南瓜雕刻工作坊、大堂酒廊萬聖節盛裝大賽及10月21日、22日、28日至31日期間萬聖節巡遊等。

萬聖節好去處2023：8. 港島香格里拉萬聖節慶典

地址：太古廣場二座



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