福原愛人設翻車全過程　從萬人擁戴到牢獄危機，當中經歷了甚麼？

離婚後的「愛醬」經歷了什麼？誰能想到，福原愛和江宏傑的離婚扯皮，到2023年還在繼續。



就在這個月，江宏傑再次發難。理由是兩人離婚後，長子撫養權本該屬於男方，但是福原愛拒不履行判決。不僅把孩子帶走一年，還在此期間和他失聯。目前日本警方正在受理中，表示不排除實施逮捕的可能性。

對此，女方的回覆是，「收到了警視廳詢問，但已經和律師溝通過，大概是沒有問題。」從備受祝福的離婚，到出軌坐實，再到如今的法庭糾紛，曾經的「團寵」和國民天才少女福原愛，似乎再次陷入了困境。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 被前夫控告 可能面臨監禁

曾經的福原愛可愛無比，在中、日兩國都人氣超旺。在日本，她是國家隊女乒的隊員兼隊長，從小被全國人看着長大。在國內，她以一口流利的東北話和國家隊「團寵」身份受到喜愛。

然而，自從2016年嫁給了來自台灣的乒乓球運動員江宏傑，她的命運軌跡就發生了改變。僅僅五年後，兩人關係破裂。一場離婚大戰後，一兒一女全被判給了江宏傑。這件事最近又起波瀾。借帶兒子暑假回日本玩的機會，福原愛把孩子留在了身邊，一直不送回。

按照江宏傑的説法，福原愛「直接失聯」，因為多次聯繫無果，他只能訴諸法律。陸陸續續一年官司下來，他的訴訟費用可能花了300萬新台幣都不止。今年7月，他召開記者會宣佈自己勝訴，又説「雖然日本法院作出裁判，但不希望用強制的方式帶回兒子，希望福原愛可以配合法院裁判，讓兒子可以安全地回來。」

但福原愛一方卻給出了截然不同的回應。她的日本律師發表了3000字日文聲明，説江宏傑的指控毫無理由，是「嚴重的人權侵犯」。台灣律師則質疑説，兩人明明私下裏一直有聯繫，還有過視訊，為什麼要通過這種方式進行社會施壓。勸江宏傑「不要把孩子推到螢幕前霸凌他的母親」。

福原愛自己也在微博上寫下，「大人之間的事情，不應該攤在公眾視線中，進而影響孩子的生活。我愛我的孩子，孩子是我最珍視的寶貝，不允許任何人傷害他們。」但是因為一直沒有回應法院，福原愛還是被東京法院認定強制執行。按照日本法律，如果被徹底定罪，她有可能面臨2年以上、20年以下監禁。

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02 口碑逆轉 遭遇財務危機

這兩年來，福原愛的口碑不斷跌落。第一次，是發生在離婚前。21年2月底，她被拍到和一名男性友人單獨出行。兩個人一起吃小籠包和燒烤，晚上還同住一家酒店。不過後來，她解釋説對方只是支持自己的朋友，因為要諮詢創辦個人公司的一些情況，所以才和對方見面聊天，開房也是一人一間。這個時候，大部分人還是對她表示信任。

然而離婚沒多久，她迅速進入了一段新戀情。男方長相酷似日本著名棒球運動員大谷翔平，有着濃密的眉毛和大大的雙眼皮。而且畢業於日本早稻田大學，和福原愛在六七年前就已經相識。最近也剛離婚不久，和福原愛「同病相憐」。被拍到的照片裏，兩人身高差明顯，有説有笑，十分甜蜜。看似是段美好的戀情，但是有心人卻發現，這位「男方」的照片，怎麼和之前被拍到的「男性友人」一模一樣？沒過多久，男方的前妻出來控告福原愛，讓原本堅定支持她的粉絲變得動搖。

前妻手中的決定性證據，是在家裏找到的一封「有企鵝圖案的情書」。信裏福原愛不斷撒嬌和道歉，還説自己接下來的7月會過的很辛苦，希望男方一起加油，期待再次相見的日子。私下商討賠償未果後，她起訴了福原愛。要求後者賠償日圓1100萬元（折合約57萬港幣），包括出軌精神損失費300萬日圓和離婚精神損失費500萬日圓。這件事對福原愛影響極大。對女性貞節極為看重的日本社會，很難容忍有出軌傳聞的女性。

當年雜誌《週刊女性PRIME》的「反差最大出軌藝人排行榜」中，福原愛排第一，而出軌了百人的佐佐木希老公渡部建才排第五。她的事業也因此受到嚴重影響。不僅幾乎失去了價值6000萬人民幣的廣告代言，還丟掉了奧運會解説的工作。原本剛剛起步的公司，也被發現「收信郵箱被貼膠帶，門鈴無人應答」，無法繼續運行。遭遇財務危機的她，被迫把自己花費3億日圓購入的豪華公寓以極低的價格出租，不然連還房貸都困難。

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03 從可愛「瓷娃娃」 到深陷出軌傳聞

從球迷口中的「瓷娃娃」到深陷出軌傳聞，福原愛到底經歷了什麼？其實剛離婚的時候，很多人都很支持她。她長得一副娃娃臉，笑容可愛，一張口卻是正宗「大碴子味兒」，打起球來氣勢洶洶，非常「反差萌」。

而且她和中國也很有緣分。6歲就來到遼寧省乒乓球隊學球，打不好的時候嘩嘩掉眼淚，隊內的一起訓練的哥哥姐姐們都寵着她。長大後的她也從不吝嗇自己對與中國的感情。不僅説自己「是半個中國人」，還在汶川地震日本救援隊只來了60個人的時候憤怒發聲，「這特麼哪夠兒啊！」

她和江宏傑的這段婚姻，一開始就不被看好。兩人收入相差37倍，養家全靠福原愛，做家務也主要靠她。但她在丈夫家反而越來越得不到尊重。江宏傑不喜歡她穿華麗時尚的衣服，還言語羞辱她。她去看牙，被辱罵「張着嘴像在誘惑別人！」。她在作品籤售會上和自己喜歡的攝影師擁抱合影，被説：「你為什麼要和給別人拍裸照的人拍這樣的照片啊？我也要去和別的女人出軌了。」江宏傑的家人，則把她當成了賺錢工具。婆婆稱她為「家裏能下金蛋的雞」。江宏傑的姐姐藉着曝光兩人的私人生活出道，絲毫不顧福原愛的心情。

所以大家才支持福原愛離婚，希望她遠離不幸的婚姻。但讓人意想不到的是，她在婚姻存續期間就又結識了新人。由此一步錯步步錯，硬生生打爛了一手好牌。從人人喜愛的「娃娃臉」小可愛，到如今在出軌傳聞和奪子大戰裏輪番掙扎。「愛醬」的婚姻令人唏噓。不知道如果重新選擇，她是否能用更好的方式來處理這一切。