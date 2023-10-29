30歲女律師轉行做廚師　視烹飪為藝術：每日做足12個鐘仍樂在其中

Stefanie在香港出生、長大，2019年末，她與父母、弟弟在南丫島的度假屋改造完畢，兩棟白色的房子依山傍海，只能乘船到達，屋子內外使用了大量舊船木，房子也最大限度地向自然敞開。



房屋翻修時，做過5年律師的Stefanie已然辭職，並轉行成為了一名專業廚師。因此，房子是全家人的「家庭項目」，也成了她專心分享食物的空間：為朋友與熟人們做飯，每天工作到深夜也不改熱愛。

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夏季的末尾，我們拜訪了Stefanie，聽她説三十歲前後轉行的經歷，以及食物究竟具有怎樣的力量，能讓這棟度假屋「不只是個漂亮的房子」。她説，找到真正熱愛的事情，一天工作12小時，也像在度假。

編輯：徐瑩（一条）

01 只能坐船到達的白房子

舒芙蕾在烤箱裏「膨脹」，像一朵輕盈的雲。Stefanie打開烤箱，帶着花生香氣的甜漫過整個廚房。她説：「我的配方裏加了意大利米飯，把米煮到很爛，再打成茸，成品的口感比較黏，也更有層次。這是我爸爸最喜歡的甜品，他總和朋友講：不要錯過我女兒做的舒芙蕾。」

這棟房子，也像飄在海上的雲。Stefanie是土生土長的香港人。2018年前後，她與父母、弟弟希望，可以在遠離市區的海邊找到一棟房子，作為全家人的度假屋。哪怕片刻得閒，平日裏各自忙碌的家人也能有機會聚在一起。房子改造時，她已經轉行做了廚師，於是這裏也成為她為親友煮飯的「桃花源」：「專心分享我的食物與生活」。

度假屋在南丫島的一片海灣，依山傍海的房子主要是住宅，零零星星地沒幾户。綿延的山勢、海浪拍打礁石的濤聲，取代了市區密密匝匝的房屋和急促的「嘟嘟嘟」紅綠燈提示音，香港的高樓大廈都「退隱」了。Stefanie説：「雖然在離島，上島只能依靠船，但從香港島的碼頭登船後，10～15分鐘就能到達。要在香港找到有這麼大户外空間的地方，非常難。這裏的步伐那麼慢，我覺得很寧靜很舒服，甚至好像不在快節奏的香港。」

房前的水域，有一圈漁排，這又是一道非常「香港」的風景。偶爾地，Stefanie在廚房時，能看到魚兒躍出水面的樣子。坐船過來，到達私人碼頭之後，就能看到兩棟白色的房子，每棟都有2層高。房子外面，放了2只定制的鹿，鐵質的，因為這個地方叫鹿洲村。一棟房子的一樓是客廳，另外一棟的是飯廳跟廚房。至於二層，每邊有一間卧室，中間由露台連接。

「改造這裏其實是我們的『家庭項目』，爸爸媽媽、我、弟弟都參與。我們認為，身處一個漂亮的海灣，房子一定要和周邊環境融合在一起的，把更多的風景帶進來，讓人放鬆、愉悦。」Stefanie的父母都是建築設計師出身。房子的設計主要由爸爸負責。他在碼頭、外牆與室內鋪設了大量的舊船木。能開窗、能使用玻璃幕牆的部分，儘可能向大海「敞開」。沙發與擺件，多選用藍綠色的，再次呼應大海。

房子旁邊，有個用舊船木搭建的平台，那是Stefanie最喜歡的角落。「平台邊有一棵大樹，它是天然的畫框，我喜歡走上去，透過木頭畫框往外面看海，遠處的高樓若隱若現的，真是一幅非常美的風景畫。」她説。兩間卧室裏，各有一幅壁畫，佔滿整面牆，那是媽媽與她的繪畫老師Marco Szeto合作完成的，畫裏有房前屋後的山海，還有站在海邊的鹿。通往卧室的樓梯轉角處，也有一幅媽媽的小畫：幾個人在海邊，非常悠哉，一團團屋舍隔海相望，這是她嚮往的寧靜。

Stefanie自稱「煮菜的」，所以廚房與餐廳大多由她「掌管」，她請人安置了專業的廚房設備。整個島台與餐桌共處一室，這樣一來，煮菜的人與吃飯的人隨時能説話。「我做法餐嘛，菜式一道一道上桌，有人吃着吃着就走過來，看我做下一道菜。人多的時候，烤箱裏同時有十多個舒芙蕾，箱門打開的那一刻，濃醇的氣息湧出來，幾乎所有人都『哇』的一聲，真是非常幸福的時刻。」

屋頂還有一爿香草花園，是朋友幫Stefanie開闢的，種上比較常見的香草和可食用花，做菜時可隨手摘取。「這裏太陽特別曬，還有颱風天，所以儘量種簡單的植物。簡簡單單的，但能讓人和自然近一點。」

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02 一天工作12小時，沒有內耗

2019年末，度假屋改造完畢。Stefanie清楚記得，2019年12月22號的中午，她在這裏為家人、親戚煮了第一頓飯。那時，她已經成為了專業廚師。「家人、朋友們過來，都很喜歡坐在户外沙發，一邊看海，一邊喝咖啡。但毫不誇張地説，3年多來，我幾乎沒有空閒享受這樣的時刻。做廚師後，我想有個地方，比較自由地分享自己的食物，所以只在自家的度假屋接受來自朋友們的邀約，每次大約準備10～12人的晚餐，我自己設計菜單。現在，我基本每週要來度假屋5天，每天的工作時長至少12小時，每晚回到市區的家時，已臨近午夜。」

Stefanie大學讀法律，然後在香港當了5年的律師。但她從小就喜歡做菜，這5年間一直慎重考慮着，要不要鼓起勇氣去做最喜愛的事情。「我覺得食物的力量，首先在於它寄託了綿長的回憶。我念小學的時候，有陣子住在爺爺奶奶家，每天傍晚，他們家附近會有位老人支一口很大的鍋，在街邊賣油條，爺爺奶奶常帶我去買。」Stefanie説，「這樣的情景，現在應該看不到了。可是三十多年過去，我仍然記得那時冬天熱乎乎的油條和自己曾經滿心的期待。」

做律師時，Stefanie發起過一個週末籌款項目：每逢週末，朋友去吃她做的菜，那頓飯錢扣除食材花銷後，捐贈給一個本地的非營利組織。「通過這個項目，我既練習廚藝，還能幫助他人，而且我遇見了許多不同的人，彼此分享喜好與心得。所以食物可以表達關懷，把不同的人連接在一起。」籌款項目做了大概兩年多後，她發現，每天都在想下週末要煮什麼，也越來越覺得自己懂的不夠多。2015年，快30歲時，她辭去律師工作，到英國倫敦的「藍帶廚藝學院」學習法餐一年，接觸更專業的知識和技巧，並在畢業後於不同的米其林法式餐廳工作。

在餐廳後廚打拼，最基本的要求之一，一定是體力。「到一家米其林餐廳實習的時候，我每天工作17個小時，從上午8點開始，到凌晨1點結束，主廚的要求極高，不管是體力上還是精神上，都需要時時調整。」回到香港後，即使在度假屋這個「一來就開心的桃花源」，她每天也要面對不同的困難。「刮颱風了；廚房裏的機器壞了，可師傅無法及時到離島修理；船是到達房子的唯一交通工具，維護船隻也是重要的問題。還有些時候，設計新菜單卻無法突破，朋友們吃完後沒有喜悦，就會自我懷疑，我是不是不夠好？」

Stefanie説，從藍帶畢業的時候，老師告訴他們：往後十年裏，可能你們當中的大部分人已經不在這個行業，為什麼有些人會繼續，有些人不能？不是因為誰煮的菜更好吃，或者誰更有天分，而是誰可以堅持到底。「這可能是我學到的最重要的東西，每當我遇到困難，我就想想這句話，然後堅持下去。」

雖然現在已經有四五個幫手，但每個「工作日」的上午十點左右，她都先去市場採買食材，然後坐船上島，開始為晚餐做準備。大概傍晚6點多，吃飯的人們到達，彼此交談並介紹菜式後，開始正式用餐。晚餐要持續2個多小時。10點多，食客們離開。有時候，Stefanie還要再待一會，為第二天做預備工作，通常12點多，回到城市裏的家。「有些在這裏新認識的人，後來變成很好的朋友，她們定時來探望，我得到的，的確比想象的更多。」

在自家的度假屋，有真正的度假時刻嗎？我們問。「雖然很忙碌，哪怕每天都在煮飯，可是當我抬頭向外面看去的時候，我就感覺自己是在度假的。希望這份熱愛不要減退，放在食物裏的熱情，吃的人一定會感受到。」做喜歡的事情，就不會真正內耗。煮飯，也不是Stefanie放在這個房子裏的全部生活。她説：「有時做完一點事情，到卧室裏彈琴，十分鐘、二十分鐘後，就很放鬆了。我儘量把其他的愛好帶到這裏，最近喜歡花藝，所以有時自己插花，讓房子更加漂亮。以前，大部分的人都會説工作與生活要平衡，現在，可能很多人會追求讓工作與生活融為一體。來這裏給別人煮菜，的確已經成為了我生活的一部分。」

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03 「我不希望，這只是個漂亮的房子」

拍攝第二天，我們跟着Stefanie去九龍城市場。在這個彙集了各方食材的「小社區」，她有相熟的檔位與店鋪，先買新鮮的本地蟶子，再去賣上海雜貨的店裏找臘腸、金華火腿，到潮州人開的店裏買特色食品，還有米鋪、水果攤……每到一處，總能和店主寒暄幾句。

「在『藍帶』學習時，有個期末考試題目是做一種法國南部的魚湯。老師説，他評分的基準是，希望吃到普羅旺斯的味道。很多同學笑了，覺得這是句廢話。但他的意思是，煮菜的時候不要只跟着食譜走，而是去了解每道菜背後的文化和發源地，」她説，「待會午飯時，我們用買到的部分食材做個前菜，法餐的做法，但能淺淺嘗到屬於中國的海的滋味。」

本地的新鮮蟶子洗淨、焯水、切薄片，用花椒油醃製片刻，再與萵筍、蜜瓜搭配擺盤，點綴牛油果汁和可食用花，就是非常爽口的前菜，蟶子仍然鮮嫩，少許潑辣的花椒叫醒了味蕾。「過去在幾個餐廳工作時，不論倫敦、台中或香港，每當主廚在法國菜的基礎上使用了在地食材，都給我留下很深刻的印象。所以在我的食物裏，也儘量用到家鄉的食材，做出有風格的搭配。」

在地性，不僅體現在食物裏。度假屋開始改造後，Stefanie就慢慢了解、熟悉島上的鄰居。她認識了住在南丫島上的本地陶藝家Nick Poon，並邀請他設計餐盤，盤子的邊緣曲線做成海浪的樣子。她還委託一位住在西貢、專門做蠟燭的手藝人，以菜單中的一道菜為靈感，做了專屬於這棟房子的香氛，香氛被盛在陶罐裏，陶土融合了西貢和南丫島的泥土。同住一個海灣另一棟白房子裏的鄰居，曾經划着槳板來吃飯……

「我不希望這只是一棟漂亮的房子、一個可以吃飯的地方、一個只用來享受的度假屋，希望家人也好、朋友也好，來過的人們能獲得完整的關於在地生活的體驗。如果藝術是沒有界限的，那麼煮菜也可以是藝術表達的一種方式，我想找到志同道合的人，把這裏變成充滿了不同藝術的地方。」

午餐的末尾，Stefanie端出一組甜品，兩款瑪德琳和一種朱古力，放在三層器物裏。朱古力裏加了中國白酒，入口即化。底部分別裝飾着沙姜和大紅袍茶葉的瑪德琳，吃着很濕潤，都添了蜂蜜，來自南丫島上的一個小蜂場。原來一頓午飯，我們已經品嚐過南丫島周邊的山與海。

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