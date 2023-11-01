花2萬元上的靈修課，解決不了現實困境？心靈導師：3萬8的課可以

靈修解決不了現實困境。不知從什麼時候起，靈修在年輕人中走俏。有人前往巴厘島、尼泊爾、斯里蘭卡參加大師課，在山谷中沉思；也有人通過買紫水晶、黃水晶，期待好運降臨。



上海女孩葉枝在職場低谷期，花2萬元報名了一個線上靈修課，本來期待收穫一些內在力量，卻因為沒有報名更貴的高階課，被老師批得一無是處。痛定思痛，她對這個行業徹底祛魅。

所謂靈修，簡單來説就是心靈的修煉，關注人的身心健康和個人成長。像星盤諮詢、塔羅占卜、奇蹟課程、家排療法等，都屬於其範疇。它是玄妙的，也是非理性的。不少人沉浸其中，把「清理、卡點、能量」這些詞掛在嘴邊，甚至為此付出百萬代價。

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01 花2萬報靈修課課堂大哭成常態

「感覺自己太傻了！花2萬買了個教訓。」葉枝現在回想起自己參加靈修課的經歷，依然氣得情緒激動。那段時間，她跟新來的領導合不來，痛苦得每天在辭職邊緣徘徊，只能跟男友抱怨「萬一被裁員了怎麼辦」。然而，男友工作很忙，經常是她還沒説完，就被打斷。碰巧這時，她在網上看到一門靈修課，海報上「活出平衡人生，擁有內在喜悦」的宣傳語，一下子擊中了她的心。

不過看着2萬多的費用，她有些猶豫。畢竟，這差不多是她一個半月的收入。她把課程加入收藏夾，週末特意花了兩天時間，查閲了大量資料。她不是個衝動的人，但看着那麼多跟她一樣迷茫的人，在上完課後快速蜕變，在一個失眠的夜裏咬咬牙報名了。

老師先把她拉進一個羣，羣裏接連不斷的歡迎聲，讓她感受到了現實生活中沒有的温暖。課程一開始，助教就要求她在問卷裏填寫自己的家庭情況和面臨的問題，説這樣才能有針對性地改變。葉枝印象特別清楚，有一欄是寫家庭年收入的，她還仔細算了算才填。當時沒多心，直接寫了真實信息，後來她才意識到，鐮刀從這時起就已經準備好了。

課程是在網上進行的，每週一次，一共2個月。每次上課前，導師會讓大家靜坐5分鐘，並習慣性用一些很玄學的詞，比如怎麼向宇宙下訂單、如何靠吸引力法則賺錢、如何心想事成等。可具體要怎麼做，就沒有實質性內容了。導師只會告訴大家，內心能量決定外在疆域，所以出現問題不要急，可以默唸「謝謝你、我愛你、對不起、請原諒」，跟自己和解。

葉枝發現羣裏的學員90%是女性，一類是像她一樣的白領，對生活有追求，有能力也有意願花錢進行自我提升。另一類是寶媽，困在家庭中看不見自己的價值，需要外界的看見和認可。在課程中，大哭是常態。有時，導師會故意煽情，講一些死亡、親情相關的話題。還會讓學員分享自己脆弱的時刻，講着講着就有人淚流滿面。讓葉枝印象最深刻的，是一節課是關於原生家庭的，幾乎每個女性都分享了自己被忽略、被控制、被打壓的故事，課堂儼然變成痛苦剖析大會。不管你説什麼，導師的口頭禪都是：要接納一切、放下批判、好好修心、讓金錢流動起來......

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02 拿捏人性脆弱之處PUA式逼定學員

學習課程兩個月來，葉枝嘗試着進行冥想、寫感恩日記、靜坐，完成了第一部分的課程。可到了最後兩節課，畫風一下子不一樣了。2個小時的課，導師會花1個多小時來介紹3.8W的高階課程，對於沒報名的學員，諷刺打擊無所不用其極。

葉枝親眼看到導師質問一位寶媽：「你現在不改變，難道想讓孩子還這麼庸庸碌碌下去嗎？」「學了之後，你肯定會變得更智慧。但自己不行動，誰也無法喚醒裝睡的人。」在屏幕另一端，那位媽媽低下頭，紅了眼圈。因為本身是做互聯網行業的，葉枝對轉化成交這一套了然於胸，可看到這麼赤裸裸的PUA式逼定，還是有些吃驚。

也是在這時，她徹底看透了這門課的本質，其實就是披着靈修外殼的消費主義，推崇不勞而獲的神秘學。好像只要你心誠了，就能得到想要的東西。課程自始至終都在刻意營造一種虛假的和諧，在那種環境下，痛苦在意念中被清除。可回到現實生活中，一切如舊。

有個看起來20出頭的女孩，上一節課還在哽咽着説信用卡還不上，下一節課就在羣裏甩出幾萬元的下單截圖。導師把她當作榜樣，直言她以後一定會過上想要的人生。葉枝私下勸這位女孩不要報名，不然利滾利欠得更多了，沒想到對方反而來了句：「我要改變自己，錢可以再賺，知識越早學越好，還能產生複利。」葉枝有些震驚，原來「複利」還能這麼用。盯着這句話，她終於明白，放下助人情結，尊重他人命運，才是最明智的選擇。

想當初，她又何嘗不是在困頓中病急亂投醫，把這門課當成救命稻草。對這行了解得越多，她越慶幸自己沒有入坑太深，及時停了下來。‍她看到另一位叫「學霸貓」靈修導師，鼓勵學員打破內心金錢卡點，把買買買作為提升心性的一部分。竟有學員真聽了她的話，明明收入微薄，卻住着五星級酒店，買起奢侈品來毫不手軟，最後在百萬負債面前不知所措。

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03 靈修不全是騙局但要認真篩選

為什麼有越來越多的人痴迷於靈修呢？可能是因為在不確定的生活中，靈修提供了一個萬能答案。在外界環境難以掌控時，起碼可以掌控自己心。它就像是心理按摩，哪怕無法解決現實困境，但能讓人獲得片刻喘息。

以前，靈修瞄準的是少部分精英圈層。2021年，一位32歲的女性投資人去參加靈修課時，在「四人辱罵一人」環節暈倒，搶救無效而亡，留下兩個年幼的孩子。近兩年，靈修從線下轉到線上，開始收割普通中產和職場年輕人，這才有了像學霸貓社羣這樣的亂象。

當人們內心壓力很大，感到痛苦無助時，難免會產生強烈的學習需求，想迫切走出困境。也因此，靈修市場發展迅猛。據全球健康研究所的報告預測，全球療愈經濟將以每年約10%的速度增長，到2025年，療愈經濟的市場規模將達到7萬億美元。然而，花錢、消費，並不能解決人們的心靈困惑。很多問題，除了自救，他人愛莫能助。