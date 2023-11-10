面相｜5種富貴痣千萬要留　癦長鼻頭事業財運佳　眉毛藏珠極旺夫

在中國人看來，痣的位置對我們很重要！它不但可以告訴我們未來擁有的潛力，甚至可以當作提醒或警告。在命理學來看，痣的位置，顏色，大小與我們的運勢擁有密切相關。甚至跟財富也有很大關聯。



有的人為錢努力工作，奔波勞碌的，賺的錢總是不夠花。有的人不需什麼勞力的，財運一直找上門，怪羨慕的！其實這都是它他們有就是財運旺的痣。

小編就來跟大家告訴你長在哪邊的痣是能夠帶給你財運的！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 鼻頭

在面相十二宮中，鼻子是財富的象徵。特別是鼻頭圓潤，鼻翼飽滿，一般來說財運非常不錯！男人鼻頭有痣代表，是擁有好事業，財運方面常有意外之財。

2. 掌心

手掌中有痣代表財運旺，也是福氣象徵！特別是在正中央，更有聚財能力！女人手掌心有痣，通常衣食無憂至於，還是個聰明的人，若在職場上絕對是個女強人。結婚後還能旺夫又旺夫家。在男人的手心的痣，不管做生意還是職場都有一番成就，收入不錯，生活富裕！

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3. 眉毛

藏在眉中的痣是非常幸運！眉中有痣的女人會旺夫，對丈夫的事業和財富有很大的幫助。男性則容易掌握大權，還有理財，非常懂得投資。

4. 胸

胸的上方是財運的來源，這些任的頭腦較機警敏鋭，所以非常適合經商，而且財運還非常好；至於胸部下面有痣則是善於理財，所以財庫飽滿，一生無需為衣食擔憂。胸部內側有痣的人，都是以正財的收入為主，由於頭腦精明適合管理家中的財務，而且還會管理的妥當。

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5. 脖子後方

脖子後面有痣的男人，象徵着以後有靠山，而且還有貴人相助。脖子正中間的痣則在工作上有飛黃騰達的時候。女人頸部的痣落在右側，則是享受財富的痣，有錢就會花在自己身上！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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