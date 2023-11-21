ROLEX玫瑰金Daytona改裝錶　鑲上88粒鑽石及寶石　鏤空透底極奢華

瑞士改裝錶品牌Artisans de Genève近期發表的新作有個富有詩意的名字：「Poetry of Lights光之詩」，有一位手錶收藏家把自己的勞力士Daytona 116505（永恒玫瑰金材質）交給他們，請改裝錶品牌幫忙把手錶和珠寶巧妙的結合在一起，這位收藏家並不是只是想把寶石鑲在錶上而已，他還是希望能夠展現高級製錶與珠寶工藝彼此的精妙，所以Artisans de Genève一開始就知道自己又接下了一個困難任務。



原來這位收藏家出身自學識淵源的珠寶世家，他家的長輩對於寶石學很有研究，所以他從小也看過、摸過不少珍稀寶石，然而如果只是要把手錶和寶石結合，這個範圍還是太廣，因此雙方在正式進行改裝工程之前經過密集的開會討論，錶主表示他們不斷嘗試該替Daytona 116505配上什麼寶石才好，期間至少提出過九種方案，最終選擇以綠色藍寶石作為改裝的主要元素。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其實錶主本身自己還滿有主見的，他提供給Artisans de Genève許許多多的想法，後者再將各種想法先初步用草圖呈現，讓錶主可以具體感受自己的想法如何化為現實，最終他們就在邊討論邊微調之下，找到了整個改錶計畫的方向。錶主的改錶目的是要讓珠寶元素完美融入手錶，同時也要讓手錶保有雋永的美感，而不是一種有可能會過時的潮流化風格。

結果Artisans de Genève為了讓錶圈上的36顆綠色藍寶石能夠展現出近乎一致的色澤與品質，他們前後花了兩年時間搜集寶石，等找到寶石後又還要切割、鑲嵌等，改裝錶品牌選擇用隱形鑲嵌工藝來固定錶圈上的寶石，所以一眼看到手錶不會看到錶圈上有任何的鑲爪，可以更盡情地釋放寶石本身的光芒。除了錶圈之外，Artisans de Genève也在Daytona 116505的錶殼和錶耳等處手工鑲上52鑽石，如同錶圈上的綠色藍寶石，這鑽石的淨度和光澤也都是經過篩選後的結果，致力讓手錶能夠展現出高度和諧感。

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Artisans de Genève也再度將拿手的鏤空工藝套用在Daytona 116505身上，改裝過程中，4130機芯零件會先一一拆卸後再額外進行鏤空處理、手工切割、倒角、打磨和拋光等，另外改裝錶品牌也用硬化鋼重新製作鏤空擺輪橋版，收尾階段部分機芯零件還會施加無菸煤色處理以強化視覺效果。

整體看下來，Poetry of Lights的設計除了顯而易見寶石鑲嵌之外，還有以下三大不可錯過的重點。

1. 錶冠

永恒玫瑰金錶冠以手工在中間部分鑿出一個深約0.3mm的凹槽，Artisans de Genève接著於其中填入綠漆之後拋光、燒製固色，讓錶冠的裝飾顏色可以和錶圈的寶石顏色呼應。

2. 面盤

乍看手錶是鏤空設計，但其實它還是有面盤，Artisans de Genève選擇用整片藍寶石來製作面盤，並在面盤鑲上玫瑰金立體時標和小錶盤邊框，細看時標等元素也都還有經過鑽石拋光和緞面拉絲處理，作工頗為講究。

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3. 自動盤

Artisans de Genève替手錶選用玫瑰金重新製作自動盤，並將之鏤空，同時根據錶主的意見加以倒角修飾，同時也還手工替自動盤上的刻字上色，使其充滿濃濃的工藝氣息。

光之詩這款改錶把客戶的願望具體實現了，手錶的確不僅是鑲上寶石和鑽石如此簡單，Artisans de Genève也用本身精湛的工藝水準重新改造了4130機芯，並在手錶正反面大方秀出這些展現進階製錶技術的成果，過程中反而最花時間的是搜集寶石的階段，為了讓手錶看起來和諧且賞心悅目，每顆寶石的色澤都已經做到力求接近一致的地步，改裝完成後的116505有一種脫胎換骨的感覺，既有珠寶點綴，又展現出高級錶的風範，佩戴在手上的滿足感想必很巨大。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：用寶石重新點綴玫瑰金Daytona 錶主的改裝動機令人好奇】