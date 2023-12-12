聖誕蛋糕2023｜派對打卡推薦：聖誕樹、迪士尼聯乘、節日傳統蛋糕

聖誕蛋糕2023｜聖誕節亦是來到一年中最後一個月，總會想約上三五知已聚會，開辦聖誕派對一起歡度節日！而聖誕打扮、禮物、蛋糕等都是重要元素之一，其中準備一個好看又美味的聖誕蛋糕，更是令派對氣氛昇華，這次《01女生》集合了多款很適合打卡的聖誕蛋糕，款款都是精緻又味美！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

聖誕蛋糕推薦1. Le Dessert 聖誕金字塔 HK$850元/14寸(共三種尺寸)

Le Dessert 今件特地打造了2023年聖誕甜品系列，以甜蜜的法式甜點迎佳節，其中聖誕金字塔猶如藝術品般精緻，絕對是派對拍照打卡必備。每個金字塔精心鑲嵌兩種口味的泡芙：紅色的雲呢拿鮮奶油與漿果泡芙和綠色的開心果鮮奶油泡芙，加上聖誕朱古力作裝飾，豐富又吸引。內部隱藏的高級冰塔確保甜點新鮮度，讓您品嚐的每一刻都是最佳狀態。

聖誕蛋糕推薦1. Le Dessert 聖誕金字塔 HK$850元/14寸(共三種尺寸)（品牌提供）

聖誕蛋糕推薦2. 香港置地文華東方酒店LMO Festive Delicatessen 木頭蛋糕 HK$588 & LMO Freshly Baked 栗子巴斯克焦香芝士蛋糕 HK$328

香港置地文華東方酒店的LMO Festive Delicatessen 與LMO Freshly Baked 於這個聖誕節推出多款期間限定聖誕蛋糕，其中前者準備了聖誕傳統美點「傳統菓子麵包Stollen」及「木頭蛋糕（Yule Log）」，兩款都是充滿著節日濃厚氣氛，最適合與家人聚會時一起享用；而後者則準備了西班牙經典巴斯克焦香芝士蛋糕系列，當中有不少創新口味為節日帶來驚喜，像是充滿香港冬日地道小食情懷的「栗子巴斯克焦香芝士蛋糕」、奢華的「法國黑松露巴斯克焦香芝士蛋糕」等等，最適合與好友歡度聖誕時享用！

聖誕蛋糕推薦2. 香港置地文華東方酒店LMO Festive Delicatessen 木頭蛋糕 HK$588

聖誕蛋糕推薦3. La Famille 雪絨士多啤梨 Snowy Stawberry 20cm HK$678（另外不同尺寸）

La Famille今年特地為聖誕推出了三款戚風大蛋糕，其中雪絨士多啤梨定必是聖誕派對最佳之選，蛋糕頂部擺放著一顆顆晶瑩飽滿的士多啤梨，以及聖誕樹、聖誕裝飾巧克力，而底部環繞著北海道鮮忌廉擠花，造型高貴典雅。純白柔滑北海道鮮忌廉底下是士多啤梨戚風蛋糕，夾層鋪滿士多啤梨果醬、新鮮士多啤梨果肉和紅桑莓朱古力脆脆，口感層次豐富，不僅可以與好友分享這份美味，精緻的外觀也還適合打卡。

聖誕蛋糕推薦3. La Famille 雪絨士多啤梨 Snowy Stawberry 20cm HK$678（另外不同尺寸）（品牌提供）

聖誕蛋糕推薦4. Twelve Cupcakes 聖誕造型杯子蛋糕 Regular HK$39/1件；HK$220/6件；HK$412/12件

Twelve Cupcakes推出六款全新可愛聖誕造型杯子蛋糕，包括：聖誕花（雲呢嗱蛋糕配士多啤梨芝士忌廉）、浪漫聖誕樹（朱古力蛋糕配綠茶牛油忌廉）、雪花蛋糕（焦糖蛋糕配岩鹽焦糖牛油忌廉）、聖誕帽子（紅絲絨蛋糕配牛油忌廉）、噢！我的雪人溶了（芝士蛋糕配芝士忌廉）以及雪地薑餅人（朱古力蛋糕配好立克牛油忌廉和咖啡曲奇餅），款款都是外型精緻，又是不含防腐劑，低糖無負擔，很適合作為聖誕派對蛋糕！

聖誕蛋糕推薦4. Twelve Cupcakes 聖誕造型杯子蛋糕 Regular HK$39/1件；HK$220/6件；HK$412/12件（品牌提供）

聖誕蛋糕推薦5. LUCULLUS 龍島 快樂小象Jovial Jumbo 藍莓忌廉芝士朱古力蛋糕 5吋 HK$528

龍島今年以夢幻樂園為主題，將快樂小象與聖誕元素融合。蛋糕以濃郁的朱古力海綿蛋糕為底，再配上軟滑綿密的法國Mascarpone忌廉芝士及藍莓醬作夾層，再加上白朱古力榛子脆脆，口感層次豐富。而蛋糕上飾有趣致的聖誕小象朱古力、星星朱古力插件和聖誕樹曲奇，配搭多款新鮮水果作點綴，帶來視覺及味蕾雙重享受，打卡一流！

聖誕蛋糕推薦5. LUCULLUS 龍島 快樂小象Jovial Jumbo 藍莓忌廉芝士朱古力蛋糕 5吋 HK$528

聖誕蛋糕推薦6. 美心西餅 米奇與好友聖誕雪球朱古力蛋糕 8寸 HK$298

美心西餅今年推出了迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列，3款不同風格的蛋糕，其中以「米奇與好友聖誕雪球朱古力蛋糕」最具聖誕氣氛。蛋糕以朱古力蛋糕為底層，上面有著閃閃發光的雪花水晶球，而米奇、米妮和好友就在裡，旁邊更不同的水果、棉花糖、朱古力片、忌廉等做成的聖誕裝飾，好看又美味。蛋糕的味道豐富，夾層中黑加侖子味啫喱配搭白朱古力杏仁脆脆，甜而不膩，口感又豐富！

聖誕蛋糕推薦6. 美心西餅 米奇與好友聖誕雪球朱古力蛋糕 8寸 HK$298（品牌提供）

聖誕蛋糕推薦7. agnès b. CAFÉ 紅絲絨聖誕樹頭蛋糕（Noël log）HK$620

想要為派對注入歡樂氣氛，當然要入手應節的聖誕蛋糕！agnès b. CAFÉ 今年以法式傳統做法，推出四款聖誕限定的精巧甜點，最具特色的莫過於木頭外形，來自美國的傳統經典的紅絲絨聖誕樹頭蛋糕（Noël log）！味道獨特，具節日氣氛的肉桂味，質地如天鵝絨般絲滑輕盈，而且agnès b. 由迷你到原個聖誕蛋糕都有提供，十分適合派對共享、打卡，令派對充斥歡愉時光、生色不少。

聖誕蛋糕推薦7. agnès b. CAFÉ 紅絲絨聖誕樹頭蛋糕（Noël log）HK$620（品牌提供）

聖誕蛋糕推薦8. Pâtisserie Jane 伯爵茶芝士聖誕樹蛋 HK$488

嚐透人氣品牌，想試試新口味的話，本地人氣甜品店Pâtisserie Jane將是你最好選擇！Pâtisserie Jane自2021年成立，品牌一直以低糖、低油及無添加防腐劑作全手工製作主打甜點，種類繁多，由特色蛋糕、手工撻、甜品塔等都有。Pâtisserie Jane特別為今年聖誕設計了多款可愛度、顏值爆燈的聖誕限定蛋糕，若然喜愛茶香濃醇的話，絕不能錯過伯爵茶芝士聖誕樹蛋糕，絕對能夠慶祝佳節，同時點綴派對聚會時光並劃上圓滿句號。