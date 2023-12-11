聖誕禮物推薦2023｜美妝套裝低至45折：CPB減逾千元、香水近半價

【聖誕禮物推薦2023｜交換禮物】臨近聖誕，家人、朋友、公司籌辦的聖誕派對，一個接著一個，是時候要準備好聖誕交換禮物了！作為派對的交換禮物當然要是大方又得，其中美妝套裝是不錯的選擇，實用又美觀，這次《01女生》為大家整理了，網購平台《01mall》上多個品牌美妝套裝，其中更有低至半價即可入手，萬勿錯過！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

聖誕禮物推薦1. Clé de Peau Beauté - 隱藏毛孔美妝套裝

特價以43.5折購買 ►$830（原價$1,908）

Clé de Peau Beauté 的隱藏毛孔美妝套裝，包括了鑽光透亮蜜粉 26g #1 Light 、以及粧前乳霜 SPF25 PA++ 37ml，兩款都是品牌熱賣的產品。粧前乳霜有效改善暗啞膚色，修飾細紋、毛孔及膚色不均的情況，打造出持久貼服的底妝；而鑽光透亮蜜粉啟發自鑽石多元折射，可營造出柔和透光粧容，這一套很值得入手。

聖誕禮物推薦1. Clé de Peau Beauté - 隱藏毛孔美妝套裝 （01mall）

聖誕禮物推薦2. Clarins - 皇牌護膚套裝

特價以63折購買 ►$998（原價$1,580）

Clarins的皇牌護膚套裝，包括了賦活精華眼霜 2 In 1 20ml以及第八代賦活雙精華 50ml，都是品牌皇牌護膚品，備受不少女生們喜愛。賦活精華眼霜有助柔化眼紋， 緊致眼周，改善粗糙、無光、浮脹等問題；而賦活雙精華則具5大細胞修護功效，包括再生、滋養、保濕、活氧及防禦，讓肌膚重拾緊緻有光澤。

聖誕禮物推薦2. Clarins - 皇牌護膚套裝 （01mall）

聖誕禮物推薦3. ANNA SUI - 最新迷你香水套裝

特價以57折購買 ►$250（原價$437）

喜歡香水的話，不能錯過ANNA SUI 的最新迷你香水套裝，一套包括了童話獨角獸淡香水5ml、綺幻星夜淡香水5ml、許願精靈淡香水5ml、果漾聖代淡香水迷你瓶 #粉紅柚惑5ml，以及果漾聖代淡香水迷你瓶 #樂夏百香5ml，最適合送給喜歡收藏香水的朋友，或是送給自己，都非常不錯！

聖誕禮物推薦3. ANNA SUI - 最新迷你香水套裝（01mall）

聖誕禮物推薦4. NARS－皇牌美妝套裝

特價以45折購買 ►$450（原價$998）

NARS的皇牌美妝套裝，包括了限量版原生光蜜粉餅16g連粉撲#透明以及光亮柔滑遮瑕霜6ml，都是品牌長期熱賣的產品，這次可以優惠一次過入手。原生光蜜粉餅配方輕盈無感，可輕鬆均勻上妝，同時有效定妝和控制油光，使妝容長效持久貼服；而光亮柔滑遮瑕霜富含保濕及多重護膚成分，並遮蓋瑕疵、淡化細紋和消除疲勞跡象，輕鬆塑造細緻完美底妝！

聖誕禮物推薦4. NARS－皇牌美妝套裝（01mall）

聖誕禮物推薦5. Sulwhasoo 雪花秀 - 滋盈肌本護膚4件套

特價以79折購買 ►$478（原價$600）

雪花秀的滋盈肌本護膚套裝，包括了滋盈肌本舒活緊致霜 75ml、滋盈肌本舒活潤顏水 35ml、滋盈肌本舒活潤顏乳 35ml以及第六代潤致煥活肌底精華液 8ml，一套即可試到品牌4款熱賣的產品，不容錯過！

聖誕禮物推薦5. Sulwhasoo 雪花秀 - 滋盈肌本護膚4件套（01mall）

聖誕禮物推薦6. Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝

特價以51折購買 ►$468（原價$914）

Shu Uemura的底妝產品一直都是備受歡迎，這款「持妝透薄美妝套裝」就包括了 Unlimited 持妝定妝噴霧 100ml、 unlimited 無限輕透持妝粉底液以及Petal 55 粉底掃，很值得入手！持妝定妝噴霧可釋放出如水霧般輕盈的噴霧，均勻分布在你完美的妝容上，尤如於肌膚上形成薄膜，有效保濕同時；而無限輕透持妝粉底液不但持妝力強，更能同時保持輕透，是被譽為會呼吸的好評粉底。

聖誕禮物推薦6. Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝（01mall）

聖誕禮物推薦7. Charlotte Tilbury - 魔法美妝套裝

特價以51折購買 ►$745（原價$1,876）

Charlotte Tilbury的魔法美妝套裝，包括了輕盈濾光蜜粉9g #1 FAIR MEDIUM 白月光，以及魔法面霜 50ml，是一套集高性價比產品又好看的聖誕套裝，最適合作為聖誕禮物。輕盈濾光蜜粉可讓肌膚如自帶天然補光濾鏡，瞬間提亮眼底黑眼圈，並點亮、柔化、提升肌膚光澤；而可調理肌膚維他命C和E，幫助提亮及均勻膚色，改變疲憊及暗沉肌膚，回復更明亮的膚色。