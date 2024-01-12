益生菌懶人包｜整腸收腩、增強免疫力 限時37折 低至$100/1個月

每個人嘅身體都有「好菌」同「壞菌」，而要維持腸道健康嘅就當然係益生菌啦。益生菌好處多多，不單可以提高免疫力，更可優化腸道健康！多款益生菌限時套裝優惠，精選款低至37折，最平$100內就可以有1個月份量！以下小編列出5款必搶益生菌推介及適合服用人士，逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500，更送$50優惠券。



益生菌懶人包 5款坊間人氣熱賣推薦

1. Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌 50億

Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌 50億（30袋）

都市人緊張壓力大，特別容易經常便秘或腹瀉，所以每天補充「活」菌才是關鍵！Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌 50億可以優化腸道健康及加強腸道蠕動力，提升排毒機能，排走廢物及宿便。更尤其適合肚脹人仕使用，有助肚腩收細，改善下半身肥胖！

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三件限時優惠價：$495；平均$165/件（最多可使用9,900積分，抵消 $99現金）

六件限時優惠價：$978；平均$163/件（最多可使用19,500積分，抵消 $195現金）

2. Life Space - 成人廣譜益生菌

Life Space - 成人廣譜益生菌 60粒

Life Space 成人廣譜益生菌含有15種品系的優質多菌株益生菌，三倍濃度的益生菌配方專門為支持日常健康、消化和免疫健康配製。保持體內有益細菌的健康水準，幫助正常、健康的排便。

Life Space - 成人廣譜益生菌 60粒 (原價：$280)

三件限時優惠價：$411；平均$137/件（最多可使用8,200積分，抵消 $82 現金）

六件限時優惠價：$804；平均$134/件（最多可使用16,000積分，抵消 $160 現金）

3. Proven - 益生菌瘦身排毒配方

Proven - 益生菌瘦身排毒配方（30粒）

女生都想keep住咁fit，運動飲食再加上益生菌維持腸道健康，就更加事半功倍啦！英國 PROVEN SlimtFit 成人益生菌500億，選用 Lab4® 益生菌配方，有效改善腸道健康、提升免疫力及瘦身減脂。更專為體重管理而設，加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，服用後體重、腰圍及臀圍明顯下降。

Proven - 益生菌瘦身排毒配方（30粒） (原價：$368)

三件限時優惠價：$774；平均$258/件（最多可使用15,400積分，抵消 $154 現金）

六件限時優惠價：$1,530；平均$255/件（最多可使用30,600積分，抵消 $306現金）

4. 若元製藥 WAKAMOTO - 強力若元胃腸錠

若元製藥 WAKAMOTO - 強力若元胃腸錠（1000粒）

這款CP值很高的日本第一品牌健胃整腸，食用後明顯胃部不適問題大大改善！若元製藥 WAKAMOTO - 強力若元胃腸錠，包含33種營養素、6種消化酵素及活性乳酸菌，當中乳酸菌培養粉可抑制腸道內的有害細菌，調節胃部狀況，有效改善食慾不振、胃脹、胸悶等問題。有效三效一錠，可以滿足「幫助消化」、「整腸」、「營養補充」三種功效。

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三件限時優惠價：$408；平均$136/件（最多可使用8,100積分，抵消 $81 現金）

六件限時優惠價：$798；平均$133/件（最多可使用15,900積分，抵消 $159 現金）

5. DHC - 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX

DHC - 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX（30粒）

對身體有良好作用的“益生菌”，可防止腸道中“壞細菌”的生長，並有助於將有害物質排出體外。而DHC益生菌雙歧桿菌EX中特有的 “雙歧桿菌BB536” 對酸和氧具有抗性，可以存活下來直到大腸，改善腸道環境，有助於保持腸道良好的平衡。

DHC - 改善腸道機能 益生菌雙歧桿菌EX（30粒） (原價：$258)

三件限時優惠價：$268；平均$89.3/件（最多可使用5,300積分，抵消 $53 現金）

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