100種女生｜廚房白紙到自創品牌 打造甜而不膩18層港印風味千層糕

【100種女生/創業女性】提起印尼，你會聯想起種類豐富的香料、香辣可口的印尼美食：沙嗲、薑黃飯等或是在印尼菜餚中經常會出現的「主角」椰子？眾多印尼娘惹甜品當中，拉椰糕（又名 千層糕）可謂人氣的傳統特色糕點。而這款看似簡單的甜品，正是陳庚佑（Spoon Chan）心目中家的味道，亦承載孕育她、Mel與Rumah 的起源。

攝影：陳葦慈

場地提供：逸蘭蘇豪東服務式公寓 LansonPlace Waterfront Suites



陳庚佑 （Spoon Chan），身兼數職，既是KOL、美妝達人，亦是YouTuber。誰會想到作為多年幕前的她，竟然會自告奮勇投身幕後，還要是放低化妝掃，換上手套、廚具，與作為餐飲運營顧問的 Mel Ng 一同創立出主打印尼美食品牌Rumah。

印尼美食品牌Rumah 的創辦人陳庚佑 （Spoon Chan）與Mel Ng （陳葦慈 攝）

十年幕前之路 一路走來懶理閑言負評

轉戰廚房這個決定看似輕鬆，但網絡上亦有不少閒言閑語，直指Spoon 自創品牌為求賺錢、賺名氣。在訪談間，問及Spoon為何毅然選擇走進廚房，她分享不論是影片創作或是Rumah，自己的初心都是為傳遞歡悅與愛。

其實Spoon 的童年時光，早與餐飲業有密不可分的關係。她出生於印尼雅加達，3歲起搬到香港生活及成長，從小觀察母親經營印尼餐廳，跟從父親四出商談乾貨、海味貿易。亦對食品生意埋下興趣種子。

跳出舒適圈走進廚房 挑戰自己

促成種子成長、發芽的原因，源自疫情期間加上家人離世，Spoon 靜心梳理情緒與想法，令她勾起靈感。正因為自己印尼出世香港成長的背景，兩地都是她的根，想透過印尼食品與自己加以聯繫，從而萌生起創業念頭。以印尼話Rumah （家）作品牌的開始，燃起走進廚房的決心，透過Rumah 向家人致敬，亦期望能向更多人展示印尼文化。

Spoon 分享自己從小在香港長大，成長過程中卻遇到過不少人因為文化背景不同而產生的誤解（陳葦慈 攝）

我希望大家能夠真正認識我，希望可以用自己的平台宣揚家鄉文化，改變大家對印尼的誤解，甚至是對我的刻板印象。 陳庚佑 （Spoon Chan）

為什麼選擇千層糕？Spoon笑言原本並不是打算以甜品作主打，更指自己原本最討厭的印尼甜品就是過分甜膩的千層糕，只是為了挑戰自己，以母親的食譜基礎下，再重覆修正、改良造法，才一步步製作出現在的成品：合乎現代年輕人口味的輕盈、健康的千層糕。

廚房白紙幸得伯樂 相互扶持共同起步

Spoon直指自己是個「廚房白紙」：雖然自幼受父母熏陶，對食品、調味等有著獨特的眼光，在真正落實、營運上則欠缺經驗。為免碰釘處處，她只好請教專業，因此遇上為餐飲初創企業提供全面支持的顧問公司 Off Mnu，認識了 Off Mnu的創辦人 Mel。

Spoon 指Rumah 的成立全靠Mel 的協助 （陳葦慈 攝）

Mel 在經營Off Mnu前，曾經在倫敦擔當過廚師，後來自立門戶，幫別人實現烹飪夢想。在合作過程中，發現大家同樣擁有東南亞與香港身份背景、對飲食業的熱情到性格，兩人一拍即合。Mel 亦從原本幫忙設計Rumah的品牌形象及包裝盒，到後來因著Spoon 的邀請，更成為Rumah的創辦人之一。

在Spoon身上看到她對飲食業的熱情、願景。 Mel

兩人希望能夠透過Rumah 展示印尼文化豐富多彩的面貌（陳葦慈 攝）

雖然有著相當富經驗的Mel協助，過程亦非一帆風順，Mel 笑指：「一開始我聽到要做千層糕的時候，我當然十分不同意。千層糕需要花費不少功夫、時間，加上沒有合適的廠房、工具配合，整個生產過程就更加費力。」Spoon 馬上大笑「不過，被我感動成功了！」

兩人娓娓道來，未開始正式製作前的辛酸：原本打算以辣椒醬作為主打卻告吹、產量少被廠房拒絕、尋找工具不果等等。正所謂關關難過關關過，Spoon 及Mel 最終決定自家親手製作，合力花了近3個月製造18層千層糕。提到當中最有血有淚的事，Spoon笑言那段時間經常都想放棄，每一次做，都要重複18次相同的製作過程：「一開始無人幫，所有事自己落手落腳做，最記得之前租借的地方，沒有樓梯。我們唯有慢慢抬食材、工具上4層樓梯！」

三個多月內，兩人不斷研究、實驗及改進食譜（陳葦慈 攝）

看似困難重重的過程，兩人憑着一股傻勁，不論食譜、製作方法、調色，各方面都下了不少功夫，經過不斷研究、實驗及改進，象徵著回歸根源和家庭團聚溫暖的「Rumah」亦因而成形。

Spoon是Rumah的靈魂，而我則是Rumah的驅幹，兩者密不可分。 Mel

背後辛酸點滴 甜點慰藉心靈

隨著Rumah 漸有眉目，作為曾經的「廚房白紙」Spoon 已變身小廚娘。她指相當享受製作的過程，因為製作千層糕需要精細的技巧和耐心，而每一層都需要逐層烹煮，確保每一層都完全凝固和熟透，才能達到千層糕的獨特質地和口感；亦從中撫慰、治癒了自己，在每層製作中寄情家鄉，將與家人的愛與回憶投放其中。

生活雖苦，但亦需要一點甜，食物彷似有種魔力，能夠令人感到幸福感與溫暖。透過製造出柔軟、煙靭的甜點，兩人寄語甜點，從而慰藉大家日常生活，更希望大家能夠以新視覺重新認識印尼文化與美食的作品：「透過食物，這個「世界共同語言」，令大家更加了解印尼文化及擁抱多元文化。」

希望能夠早日開設首個香港快閃店，再將Rumah 帶到東南亞城市、我們的家鄉 陳庚佑 （Spoon Chan）& Mel

兩人並不止步於軟糯可口的千層糕，一直積極研發新產品，以擴展產品種類的可能性，例如聖誕推出的軟心班蘭達蘭糕以及班蘭椰子咖央醬，另外亦打算在新年期間推出特別版本的班蘭千層糕。