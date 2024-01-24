農曆十五滿月｜2024年月亮許願5要訣！12星座新一年要注意什麼？

「滿月」就是日月對沖的現象，亦稱為望月。通常指的是每月的農曆十五或是十六日的月亮。在天文現象中月亮由小逐漸變滿、變圓即為滿月。滿月是一個圓滿的峰值。那麼，滿月也能許願嗎？該如何向滿月許願呢？



向滿月許願的作用？

「滿月」象徵圓融、圓滿，適合加強已經擁有的事物，讓情感更加豐盛美滿，或是清理內在的負面能量。所以在滿月時，有利許下關於事業、錢財、感情、健康等各方面的願望，希望一切向好。冥想感恩，誠心誠意許下心願，更為靈驗。

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另一方面，因為滿月之後月相將會逐漸從盈向虧，是一個逐漸減少的過程。所以，滿月亦是一個情緒與狀態到達頂點的時刻，是釋放負能量的最佳時刻。滿月時，對著月亮許下與「斷捨離」相關的願望，有利消除煩惱，趕走壞運氣，迎來新的希望。比如：結束一段關係、化解破財與負債、搬遷、離職、手術、旅行、釋放某些負面情緒……等。

許願秘訣！如何讓你心想事成？

在「滿月」之時進行許願：

1、冥想感恩。感恩美好遇見，傳達愛與感謝。

2、播放靈性音樂，點燃蠟燭，深呼吸讓身體與心靈平靜放鬆下來。

3、寫下願望清單，美好的願望最好不要超過3個；而釋放負能量的願望則最好不要超過10個，並在滿月下，虔誠焚燒或掩埋這張願望清單。

4、靜心閉目，雙手合十，觀想心願達成後的喜悅，並記住這份喜悅。

5、最後將夢想傳遞到宇宙。

滿月許願後，也適合搭配淨化或打掃家裡、重新佈置居家或辦公環境、泡海鹽澡、戶外漫步或跑步、練習瑜珈……等方式，從身體、環境的轉換開始，進而順利達到內在的斷捨離，實現由外到內的淨化，達成所願。

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在2024年的運勢中，12星座要特別注意哪些事情？適合向月亮許下哪些願望呢？一起透過宇宙能量來實現吧！

風象星座（水瓶座、雙子座、天秤座）：安全第一

風象星座2024年外出旅行易有意外，要多留意出行安全。要避免在年中（農曆五月、六月、七月）這段時間安排遠程旅行，易有波折與不安。宜向月亮許下心願，讓旅途平順愉悅，精神滿足。適合安排寺廟、靜謐山莊等旅行，將會是很好的療癒、修行之旅。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：方向明確

水象星座2024年事業運有逐漸下滑的趨勢，必須樹立信心，目標明確。主動與積極向上、有定見的同事接觸互動，可受到正向影響，促進成長。特別是下半年，易面臨事業低潮，可以在滿月時向月亮許願，設立近期目標，默默深耕，可望逐漸有所收穫。

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火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）：堅定心意

火象星座在2024年感情將面臨考驗，必須調整心態，釋放柔情並堅定心意。單身者難有愛情機會，年輕伴侶爭吵不斷，感情易生變。特別是農曆十二月，機緣淺淡，宜在滿月時向月亮許願，祈求愛情桃花開，感情進展順暢、甜蜜，可望譜寫浪漫美好的愛情故事。

土象星座（摩羯座、金牛座、處女座）：修身養性

土象星座在2024年身體健康狀況不太好，易有小病痛纏身、舊疾重現。必須注重身心健康，保持積極樂觀的心態，遇到身體不適應及時就醫，方可避免大病重疾找上門來。可以在滿月時向月亮許願，祈求神靈庇佑，讓你身心愉悅，收穫健康、平安、順遂。

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