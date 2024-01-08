7種水晶功效一次看　月光石穩定情緒助桃花 　催旺偏財運戴黃水晶

大家知道每種水晶都具有不同的功效嗎？有些可以幫助身體釋放情緒，消除負面能量，有些則是可以帶來桃花、財富等等的作用，就連許多明星都是水晶的愛好者。



市面上的水晶首飾也越來越多元，如果你想入手卻不知道該如何挑選的話，就來看看儂編整理的7種常見水晶功效，讓你可以依照自己的需求，踏進水晶的能量世界！

7種常見水晶功效（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 草莓晶

想要招桃花的人選草莓晶就對了！淡淡的粉色光是看起來就有種戀愛的氣息，對於提升愛情運勢有著非常強大的功效，同時也能影響磁場增加個人自信，在待人處事上也會變得更為圓融，當散發出滿滿的正能量後人緣自然就會變好，進而吸引到更多桃花！

2. 葡萄石

如同晶瑩剔透的優雅外型，這是一種散發著溫柔能量的水晶，可以修復心靈的創傷，撫平悲傷情緒，帶給人一種療癒的感覺，當在生活中遭遇到挫折而感到消極時，它也會促使你產生正面積極的想法，是個會讓人充滿動力的「希望之石」，非常適合需要沉澱內心的你！

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3. 拉長石

拉長石擁有強大的助眠效果，可以讓身體放鬆幫助入睡，因此也有人會將它放在枕頭下提升睡眠品質，如果平常用眼過度感到疲勞時，拉長石也能夠舒緩不適、降低壓力，也因為散發出能夠淨化身體的能量，會帶有招財和聚集貴人的功效，不論是對健康或是運氣的提升都有很好的幫助！

4. 白水晶

白水晶之所以被稱為「水晶之王」，是因為它綜合了所有能量，很適合大部分的人配戴，不論是需要消除心中的負面情緒，又或著是想要增添財運，它都能夠達到很好的效果，此外它還有讓頭腦思緒更加清晰的功能，因此如果是想提升工作效率的人絕對要入手！

5. 黃水晶

說到招財黃水晶絕對是第一首選！特別是著重在偏財運這一塊，是會讓人獲得意想不到財富的法寶，而它強烈的能量也有助於增強自信，展現出以前沒有發揮出來的潛力，進而提升工作上的成效，經常配戴的話更是可以保持元氣，讓你天天都有好精神！

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6. 紫水晶

應該常常會看到有人在家裡擺放紫水晶吧，除了著名的招財作用，它還能夠吸收人體的負面能量、鎮靜心情，同時也會招來和自己頻率相同的好人緣，所以也被稱作是「社交之石」，另外它還具有幫助集中精神的功效，因此特別適合平常工作時需要運用大量腦力的人！

7. 月光石

月光石又常被叫作「戀人之石」，它的能量有助於穩定情緒，不僅可以緩解和另一半之間的衝突，如果是單身的人也能提升個人魅力，帶來好的桃花以及人際關係，而因為具有平衡內分泌系統的作用，還可以緩解生理期帶來的疼痛，是一種非常適合女生配戴的水晶！

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