婚攝｜韓國影Pre-wedding點揀好？7大搵可靠婚攝中介公司注意事項

【婚攝2024/韓國婚攝/韓國Pre-wedding】韓國一直是香港人拍婚紗照的熱門選擇，不少新人都會選擇在香港找韓國婚紗攝影代辦公司，一次過為你安排翻譯溝通、化妝、攝影等一條龍服務。但面對林林總總的婚攝代辦公司，究竟要如何選擇？s.a. wedding為各位新人分享以下 7 大重點，助你找出最合適的韓國婚攝公司！



準新人必睇！7大揀選韓國婚紗攝影代辦公司重點

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜1. 專業背景及經驗

查詢婚攝代辦公司的網站、社交媒體頁面或任何可用的資訊。了解他們的專業背景、公司年資、經驗和團隊成員，確保他們擁有豐富的婚紗攝影經驗和專業知識。

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜1. 專業背景及經驗 (s.a. wedding)

另外，有規模的公司於香港及韓國都有辦公室及專門工作人員直接與當地公司接洽，安排上會比較穩妥。雖然並不能説公司越大越好，但始終整個婚攝服務可能會橫跨半年至一年。

曾有不少例子，有網民表示透過網上或個人中介公司購買婚攝服務到韓國拍攝後，代辦公司突然消失，錢沒能追回來，成品取不回，婚禮都被迫延期。所以在第一步，一定先選擇有規模並信譽良好的公司。

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜2. 客人真實評語

成功找出經驗豐富的婚攝代辦公司後，新人們可以在網絡搜尋評論和評價，真實評語能最直接反映出其他客人在該公司的體驗。當然必須了解正面及負面評價，衡量優缺點後，列出自己的需求，選擇出最適合自己的婚攝代辦公司。

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜3. 親朋好友、同事推薦

除了依靠網絡評價，新人們亦可向身邊的親朋好友、同事等曾經使用過婚攝代辦公司的人推薦，他們擁有親身經驗，可以提供更有價值的參考。

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜3. 親朋好友、同事推薦 (s.a. wedding)

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜4. 服務配套

在婚攝代辦公司查詢詳情時，一定要了解套餐服務內容，如攝影工作室、妝髮造型、婚紗等安排。因為代辦公司主要職責就是助你與當地工作室、美容室、婚紗店接洽，加上首爾有過百間攝影工作室，一間有經驗的代辦公司會清楚每間工作室的優缺點，並能提供專業意見。

此時別忘了可以提出你的期望或特別要求，來確保他們能夠提供您所需的服務，滿足您對婚紗攝影的憧憬！

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜4. 服務配套 (s.a. wedding)

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜5. 照片質量與風格

配套固然重要，但照片質量才是重點，畢竟就是想拍出美麗的婚紗照。記得在查詢過程中，請婚攝代辦公司提供婚紗照作品樣本及真實客人照片，了解照片風格和技術水平。確保他們的攝影風格符合你的喜好，並且能捕捉到你想要的氛圍和情感。

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜5. 照片質量與風格 (s.a. wedding)

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜6. 套餐價錢

現時香港的韓國婚紗攝影代辦公司收費在 $16,000-$30,000 不等。在選擇婚攝代辦公司前，可先從網絡上「格價」，但記得並不是愈便宜就愈好，需要比較服務、配套、照片質量等等，再根據自己要求作選擇。

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜7. 良好溝通及客户服務

當與婚攝代辦公司進行查詢時，提出問題和疑問，可以趁機觀察他們的回應速度和對你需求的理解程度，良好的溝通和專業態度是選擇可靠婚攝代辦公司的重要指標之一。如果他們每次都隔了好幾天才回覆，又或是解答不了您的疑問，就要考慮這間公司是否真的是您理想中的中介了。

最後，在選定婚攝公司後，簽訂合約前，記得仔細閱讀合約條款。以確保合約包括服務內容、價格、付款方式、取消政策、改期政策等重要條款。這樣才能確保有一個萬無一失的Pre-wedding！

揀選韓國婚攝代辦公司貼士｜7. 良好溝通及客户服務 (s.a. wedding)

(圖片及資料獲s.a. wedding授權轉載。)