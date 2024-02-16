韓國Pre-wedding如何揀婚攝公司？自行安排、Agent公司優缺點一覽

【婚攝2024/韓國婚攝/韓國Pre-wedding】想到韓國影婚紗相，但不知如何入手？市面上有婚紗攝影代辦公司（Agent）可幫忙處理婚攝事宜，也可自行安排，直接聯絡韓國攝影工作室（Studio），兩者到底有何分別？新人們應該點揀好？s.a. wedding為各位比較出兩者的分別，準新人不要錯過！



婚紗攝影代辦公司（Agent）

婚紗攝影代辦公司多數會提供一站式的婚攝服務。由婚紗、化妝，至攝影，都會替新人安排好，同行還有翻譯，確保新人可以與攝影師交流想法及意見。

(s.a. wedding)

另外，婚紗攝影代辦公司通常擁有豐富婚攝經驗和專業知識，可以提供對拍攝場景、攝影師和服務的專業建議和指導。

他們可以根據新人的需求和偏好，為新人安排合適的studio和服務。新人遇到疑問時，也有職員可以解答您的疑慮。

至於成品製作，代辦公司可全程幫新人和studio溝通、處理修圖進度，而完成品可直接在公司取件，方便快捷。

自行安排

至於自行安排的話，新人可跟韓國攝影工作室（Studio）直接聯絡，根據個人偏好和時間進行安排，並選擇價格合理的選項，以符合預算限制，價錢上會相對較便宜。

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但選擇此方案的新人，事先需要進行大量的資料搜集，因為韓國的婚紗攝影種類及風格多樣，新人們最好已有心水婚照例子，再作篩選，以免愈看愈多，愈亂。確定好風格後，就要開始找尋適合的Studio，新人要充份了解各個studio及攝影師的資料，以確保其服務及攝影有質素保證。

在確認studio後，需要了解該韓國studio有否提供翻譯服務，或者自身的語文能力能否與該地職員進行溝通，以免表達有誤。而後續成品製作方面，就需要新人自行和studio溝通，有機會不獲通知處理進度，較為麻煩。另外，在交通方面，亦需由新人自行安排。

無論新人選擇自己安排行程還是聯繫婚攝代辦公司，重要的是確保新人和攝影師之間有良好的溝通，並明確討論期望和要求。這樣可以確保獲得理想的拍攝場景、服務和照片效果。

另外，不要忘記在選擇攝影師或代辦公司時，查看他們的評論和作品樣本，以確保他們符合你對婚紗照的品味和風格要求。

婚紗攝影代辦公司 VS 自行安排優缺點一覽表

婚紗攝影代辦公司 VS 自行安排優缺點一覽表 (01 製圖)

(圖片及資料獲s.a. wedding授權轉載。)