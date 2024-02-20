8大「好命女人」手相面相：愈活愈年輕貌美 福氣/人緣/財運豐收

人生在世，財運事業、人際關係、家庭等等都令人苦惱不己，不少人會求神問卜去預知未來，費盡心思去催吉避凶，為的就是人生路少走彎路，順遂平安。面相學作為玄學，除了可以通過觀察人的面部特徵來識人，更可以因著面相去得知、探尋自身先天與後天命運。



不少人會誤以為面相會隨著自己的運勢有所更改，但雖然血氣、氣息等能夠被「養」出來，「養」則需要時長，正正反映出經歷的環境、生活、飲食等，而在面相學中以「男人看精，女人看血」，從中晚年的血氣、氣息及面相特徵中反映命運順遂與否。

什麼女人最好命？（《富貴逼人》劇照）

想知道更多，就要參考台灣玄學節目《命運好好玩》中，命理專家 黃友輔老師、湯鎮瑋老師的分享，以下8種好命女人手相、面相特徵，若有中以下1項，你亦很大機率是個「好命女人」！

面相｜好命女人特徵：1. 血氣充沛

血氣充沛的話，會在嘴唇、頭髮上顯現，俗語有云：「髮為血」，所以如果女生有著紅潤的嘴唇、濃密的頭髮，她的健康、感情運都會相對順遂。

面相｜好命女人特徵：1. 血氣充沛（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：2. 手掌

手掌紋理既能看出一生大概，同時厚度與紅潤、溫度亦會反映出感情、金錢運勢。黃友輔老師指手掌常溫，加上尾指對下的手掌位置：太陰丘不要太陷下去，要不然會比較吃虧。

面相｜好命女人特徵：2. 手掌（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：3. 臉形

提到面相，不能不少得三庭五官的部份，而作為極佳的面相最好是橢圓臉加上三庭均等。三庭指將人的整個面部分成三個部分，天庭指印堂至髮際、中庭是印堂至準頭（鼻頭）、下庭屬鼻頭至下巴等三部分，而三庭協調就代表衣祿無虧，運勢波動起伏也不會太大，福壽雙收！

面相｜好命女人特徵：3. 臉形（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：4. 嘴巴

嘴形可說是將人的性格反映出來，由嘴唇厚薄、嘴型位置到嘴紋都大有學問，若然口形完美，沒有歪斜，牙齒白而齊的話，可謂「好命嘴」。

面相｜好命女人特徵：4. 嘴巴（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：5. 顴骨包肉

面相學中，顴骨代表了一個人的慾望，顴骨越突出，慾望便越強烈，而若然顴骨包肉、較圓潤的顴骨則代表「主權相」，主權相則代表該人相當有理智，有自我主見，同時柔韌有如、廣結善緣，不會強硬地待人接物。

面相｜好命女人特徵：5. 顴骨包肉（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：6. 天然圓潤下庭

不少女生而言反而感覺圓潤臉型、下巴等特徵會顯胖，但其實面相學角度而言，這樣反而是福氣滿滿，充滿命理美，女生的下巴如果圓潤飽滿、平和稍微上翹，能夠晚年安樂，跨年齡地收獲人緣、福祿雙收。

面相｜好命女人特徵：6. 天然圓潤下庭（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：7. 手相

想不憂錢財的話，則要留意手相，若然事業線向上衝破感情線的話，代表聰慧、才能被人看見，能夠多元發展，那怕退休後仍有被動收入。

面相｜好命女人特徵：7. 手相（《命運好好玩》截圖）

面相｜好命女人特徵：8. 手指

好命除了不愁衣食，更代表著自在、無憂的生活，而想要自在的生活，獨立、豁達從容的人生態度就顯得相當重要。若然食指比無名指長的話，就會相對獨立自主，能夠享受孤獨，看淡生活，不被煩心事煩擾過久。