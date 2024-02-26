喜帖公司推薦2024｜必知6書寫格式！蔡嘉欣、倪晨曦都選這家印帖

喜帖公司推薦2024｜相較傳統的紅色喜帖，現時設計更多元化，不僅有燙金和雕刻的選擇，也會用不同材質製作，預告婚禮的獨特和浪漫感覺。對於準新人而言，喜帖是邀請重要親友一起分享喜悅的門票，文字格式不能出錯，以下分享寫喜帖時需注意的6大格式，並推薦5間評價不錯的喜帖公司，大家不妨參考。



喜帖寫法格式1. 日期

在喜帖的第一行裡，最先註明的便是日期，並分為公曆和農曆兩行書寫，如日期定於2024年12月31日，便寫「謹訂 公曆二零二四年十二月三十一日（右行）／農曆甲辰年十二月一日 （星期二）（左行）」。

喜帖寫法格式2. 新人名字

由於喜帖是以新人父母的名義撰寫，因此第二行會寫上新人名字 （不用姓氏），並分兩行書寫，如新郎陳大文為家中長子、新娘李小麗為家中二女，便寫「為 長子陳大文（右行）／二女李小麗（左行）結婚之喜」，若是獨生子女的話，則為「小兒」或「小女」。

喜帖寫法格式 (IG@meandmoryweddinghk)

喜帖寫法格式3. 擺酒地點

在新人名字後面，緊接為辦酒席地點，如「是晚假座 XX酒店YY宴會廳舉行典禮 敬備喜酌」。

喜帖寫法格式4. 新人父母名字

最後署名的位置，需寫上新人父母的名字，同樣父親姓名放右行、母親姓名放右行。由於在傳統而言，新人結婚會由父母發帖，並得到祖父母的首肯，因此兩家的男方家長姓名上方，會加上「承嚴慈命」（祖父母健在）、「承慈命」（祖母健在）、「承嚴命」（祖父健在）或不填寫（祖父母俱仙逝），而在姓名下方，亦會寫「敬約」作尊重。

喜帖寫法格式5. 婚禮時間

完成下款後，可在請帖的上方，加上恭候、觀禮和入席的時間，並在最後以中國數字寫男女家的聯絡電話，男家的可稱為「乾宅」、女家的則為「坤宅」。

喜帖公司推薦

喜帖公司推薦1. Sanstation

以精緻細膩的手繪，得到不少明星名人喜歡，如蔡嘉欣、倪晨曦、林奕匡的婚禮上，以及張寶兒的兒子百日宴，所有請柬都是出自她的設計。喜帖以浪漫和簡約線條風格為主，設有ready-to-order、半tailor-made和bespoke service。

蔡嘉欣婚禮選用Sanstation的喜帖。 (IG@sanstation_stationery)

張寶兒的兒子百日宴。 (IG@sanstation_stationery)

喜帖公司推薦2. Sweet in Heart Wedding

若然喜歡特別設計，Sweet in Heart Wedding提供多款具特式的款，如機票、護照、日曆和天空城堡系列，更有仿照《哈利波特》風格的舊式牛皮紙請柬，價錢約950港元起，製作需時約一個半月。

喜帖公司推薦2. Sweet in Heart Wedding《哈利波特》風格 (Sweet in Heart Wedding/PINKOI)

喜帖公司推薦2. Sweet in Heart Wedding (Sweet in Heart Wedding/PINKOI)

喜帖公司推薦3. Wedding Fishes

這家公司注重喜帖工藝的部分，除了繁花框的浪漫設計，亦會透過不同的材質，打高獨特的喜帖，如透明膠製和木雕等，並加入流金藝術和蝴蝶結等元素，締造出超浪漫氛圍。

喜帖公司推薦3. Wedding Fishes (IG@weddingfishes_trefishes)

喜帖公司推薦3. Wedding Fishes注意喜帖工藝。 (IG@weddingfishes_trefishes)

喜帖公司推薦4. Me and Mory

Me and Mory的設計都以燙金為主，並設計出不同華麗的線條圖案，結合大自然景觀，讓喜帖更題優雅和氣魄。喜帖排版整齊，予人清晰和舒適感覺，亦設迪士尼公主系列的模版，增添夢幻感覺。喜帖價錢約10港元起一套。

喜帖公司推薦4. Me and Mory (IG@meandmoryweddinghk)

喜帖公司推薦4. Me and Mory公主風系列 (IG@meandmoryweddinghk)

喜帖公司推薦5. Le invito

同樣以創意喜帖為主的公司，有著學生手冊、入場劵、色票和似顏繪等設計，結合壓字和鐳射印刷等工藝，款式較有趣味感覺。喜帖價錢為1,350港元起（50套）。

喜帖公司推薦5. Le invito (IG@leinvito)