海外婚攝｜韓國Pre-wedding婚攝基本流程！套餐價錢/準備事項一覽

【韓國婚攝2024/韓國Pre-wedding流程】結婚是人生大事，不少準新人都希望好好記錄這個幸福 Moment，所以都會選擇飛去外地旅行，順帶拍攝Pre-Wedding婚紗照。到底海外影婚紗相的流程是怎樣呢？又有甚麼需要注意？s.a. wedding為各位分享熱門婚攝地之一韓國的婚攝基本流程、套餐價錢等，準新人要多加留意！



韓國婚紗攝影基本流程

韓國婚攝有一套基本流程，大致分為三大部分，包括是「婚紗禮服、化妝造型、拍攝」。整套行程時間預算大約為1至2天，連交通及休息時間。建議新人預留最少3天2夜戓4天3夜的行程，亦可按個人需要增加自由觀光行程。

韓國婚紗攝影基本流程 (s.a. wedding)

韓國婚攝基本流程｜1. 婚紗禮服

新人率先到婚紗店挑選婚紗禮服或西裝，約需時2小時。

韓國婚攝基本流程｜2. 化妝造型

到美容室進行妝髮造型，約需時2小時。

韓國婚攝基本流程｜3. 拍攝

到工作室進行婚照拍攝，視乎所選的風格及場景，約需時 4-5 小時。

韓國婚攝套餐參考價錢

韓國婚紗攝影套餐及價錢 (s.a. wedding)

一般而言，主要有兩種套餐可選，同時亦照顧到時間緊湊的客人，套餐亦已包含以上所說的三大部分。(以下價錢、安排及套餐詳情僅供參考，建議與婚攝公司了解清楚細則。)

1/【一站式套餐】



DAY 1： 早上先到Studio挑選婚紗禮服及進行妝髮造型。完成造型後，便進行婚紗拍攝。



參考價錢：HK$17,999起

好處：一天完成「婚紗禮服、化妝、攝影」，省時快捷。

注意：不是所有韓國 Studio 都有一站式配套，報名前記得先向婚攝公司查詢清楚套餐詳情。



2/ 【Full Package星級專業套餐】



DAY 1：到婚紗店挑選婚紗禮服。

DAY 2：到星級化妝室進行妝髮造型。完成造型後，直接到 Studio 進行婚紗拍攝。



參考價錢：HK$19,999起

好處：將「婚紗禮服、化妝、攝影」三大部分細分成兩日進行，適合時間較充裕的新人們，能有更多時間休息，在攝影前保持最佳狀態。



韓國影pre-wedding準備事項

韓國影pre-wedding準備事項 (s.a. wedding)

影pre-wedding前準備事項｜1.自行準備食物

因為拍攝當日並不會提供早餐及午餐，新人可於拍攝前一天到當地超市預備當日的早餐及乾糧，避免因太餓而令身體不適。 拍攝時亦可以請翻譯幫忙買簡易飯卷及咖啡，與工作人員小休一下，補充體力繼續拍攝！

影pre-wedding前準備事項｜2. 留意天氣做好保濕

韓國天氣較為乾燥，建議新人多補充水分，新娘可於拍攝前一晚敷面膜及多塗潤唇膏，使皮膚有充足水份。

影pre-wedding前準備事項｜3. 拍攝前避免用精華油

拍攝當天不要使用精華素或油份較高的護膚品，避免導致不上妝或溶妝，可選用清爽型化妝水及乳液，令上妝程序更易完成。

影pre-wedding前準備事項｜4. 拍攝前避免用護髮素

拍攝前不要使用護髮素，拍攝當天亦不要使用髮型造型產品，保持頭髮乾淨之餘，能讓髮型更持久。

影pre-wedding前準備事項｜5. 自備著裝用品

女士請自備Nubra，穿肉色或淺色內褲；男士們則穿著白色恤衫。新人須自備配合婚紗禮服的鞋子，女士們請自備淺色高跟鞋；男士們請自備皮鞋、黑色襪。

如需戴眼鏡拍攝，建議可佩戴不反光鏡片或無鏡片的眼鏡或隱形眼鏡。

影pre-wedding前準備事項｜6. 拍攝日最好穿拉鏈式衣物

拍攝當天最穿帶拉鏈、前面紐扣型或衣領稍大衣服，方便脫換。新人也可多準備一套便服，用於拍攝生活照。

影pre-wedding前準備事項｜7. 行裝以輕便為主

拍攝當日盡量不要帶貴重物品和過多物品，建議把所需用品放在行李箱內，以方便帶到拍攝場地。

影pre-wedding前準備事項｜8. 有足夠休息

新人在拍攝前要有充裕的休息時間，保持心情愉快，前一天晚上減少飲水，避免眼睛浮腫。

(圖片及資料獲s.a. wedding授權轉載。)