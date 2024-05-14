內地餐飲店加速進駐　茶救星球銅鑼灣123呎舖月租$9.9萬呎租$800

美聯工商舖早前發表《2024年第一季街舖商戶分布調查報告》，特別提到近期不少內地餐飲品牌紛紛南下發展，在香港開設分店，帶動本港核心地段飲食業擴張，當中中式餐館、飲品外賣店增長尤其明顯，而呎租最貴的是茶飲店「茶救星球」，該品牌由港人蘇允生創辦，以「苦瓜檸檬茶」在廣東熱賣，回流進駐銅鑼灣租下123呎舖位，月租達9.9萬元，呎租達803元。



統計顯示，本港4大核心商業區（銅鑼灣、尖沙咀、旺角、中環）吉舖率按年減少0.4個百分點至9.6%。然而，鄰近內地的元朗及上水則受到北上消費潮影響，區內店舖空置率不跌反升，分別升至7.1%及8.3%。



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據該行統計，今年首季四個核心商業區共錄得720吉舖，較2023年第3季減少26間。當中只有中環區吉舖數目增加，由2023年第3季168間增至今年首季181間，空置率由11.8%升至12.8%。其餘3個核心區店舖空置率則持續下跌，銅鑼灣由11.6%降至10.8%，尖沙咀由13.1%減至12.4%，旺角亦由6.9%稍跌至6.8%。

然而，調查亦發現，在港人北上消費熱潮下，鄰近內地的購物區備受影響，區內不少商戶因生意減少而結業。今年首季元朗區及上水區的空置率分別為7.1%及8.3%，較2023年第3季上升1.9個及0.9個百分點，其中元朗區吉舖在半年內急增50間至187間，涉及餐廳、食品店、水電五金、理髮店等民生類行業商戶。

近期多區出現食肆結業潮，不過統計顯示，本港四個核心區內飲食業維持擴張狀態，首季錄2,057間餐廳，較2023年第3季增加41間。此外，近期不少內地餐飲品牌都南下到香港開設分店，帶動核心區內中式餐館及飲品外賣店增長明顯，兩類食肆分別增至683間及121間。

「茶救星球」由港人創辦，以「苦瓜檸檬茶」在廣東熱賣，回流進駐銅鑼灣租下123呎舖位，月租達9.9萬元，呎租達803元。（資料圖片）

報告提到，過去半年於本港開設分店的內地餐飲品牌包括木屋燒烤、和府撈麵、朝天門火鍋等餐廳，以及蜜雪冰城、茶救星球、LINLEE手打檸檬茶等茶飲店。當中和府撈麵銅鑼灣店每月租金30萬元最貴（面積1,579平方呎），其次是木屋燒烤旺角店、蜜雪冰城旺角店、朝天門火鍋中環店。按每平方呎租金計算，茶救星球銅鑼灣店呎租803元最高，該舖位面積123平方呎，月租9.9萬元；蜜雪冰城旺角店緊隨其後，呎租達485.4元，舖位面積412平方呎，月租20萬元。

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該行預期，由於在疫情間零售業持續萎縮，預料行業在未來仍有較大的反彈潛力，而由於餐飲業在過往數年持續擴充，所以現時行業內的商戶正面臨激烈的競爭，部分業務不理想的餐飲商戶或會退出市場，因此未來半年核心區內的空置率將繼續維持在9%至10%水平，而元朗及上水的街舖空置率將會進一步上升。