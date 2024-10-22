施政報告•學童精神健康│42%受訪學生感資源不足　3因素最影響情緒

【施政報告 / 學童精神健康 / 青少年情緒】近年學童輕生慘劇時有發生，新一份《施政報告》中提出，要加強促進兒童及青少年精神健康，措施包括延續及優化校園三層應急機制，推出高中及初小「精神健康素養」資源套，2025年第二季建立青少年情緒健康即時網上支援平台等。

學童情緒狀況備受關注，家福會早前發表調查，指出有逾半受訪學生認為本港青少年精神健康不理想，更有約14%認為情況非常不理想；此外有四成受訪學生表示現時社會精神健康相關資源不足夠。調查亦顯示，有3大因素對本港青少年精神健康有重要影響，即看詳細結果。



逾半受訪學生認為本港青少年精神健康不理想

家福會於2023年10月至2024年6月期間，進行2023/24學年「香港青少年精神健康調查」，成功收集4,835名中學生回應。結果顯示，有52.8%受訪學生認為本港青少年的精神健康狀況不理想，與去年數字（54.4%）相若。報告特別提到，調查中有14.3%受訪者表示青少年精神健康「非常不理想」，較去年（9.7%）增加4.6個百分點，認為情況值得關注。

家福會調查顯示，有52.8%受訪學生認為本港青少年的精神健康狀況不理想，與去年數字（54.4%）相若。（資料圖片）

調查中有近三分之二（65.7%）受訪青少年表示關注自己的精神健康，較去年（62.9%）輕微增加2.8個百分點；而表示非常關注自己的精神健康的受訪者例亦達12.2%，按年顯著增加5.2個百分點。

四成受訪學生認為社會無足夠資源促進青少年精神健康

至於社會資源是否足以促進青少年精神健康？受訪學生中有42%認為現時資源並不足夠，更有約一成人認為相關資源「非常不足」。家福會建議，除了支援青少年以外，家庭、學校及社區應加強合作，共同努力增加資源，促進青少年精神健康。

影響青少年精神健康三大因素包括：學業成績、家人期望及家庭關係

調查發現，影響本港青少年精神健康的主要因素與去年相同，三大因素包括：學業成績（92.7%）、家人期望（90.8%）及家庭關係（90.5%）。同時，女性受訪者認為學業成績、家人期望、家庭關係、前途出路、自我期望等因素，對青少年心理健康有重要影響，相關比例與男性青少年相比明顯較高。