盤點全球各地男女平均身高　世界第一竟然係呢個歐洲國家！

【身高／全球男女平均身高排名】歐洲人出名「高人一等」，究竟邊個國家平均身高屬世界之冠？ 根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）最新統計，位於歐洲巴爾幹半島西南部的黑山共和國（Montenegro）的男性平均身高達183.4厘米，女性169.4厘米，男女平均身高均位列世界第一。 不少荷里活影星及日韓藝人都十分高大，與其他藝人合照瞬間變「巨人」，大家又知不知道以下這10名藝人究竟有幾高？

細數全球10名娛樂圈「高人」代表▼▼▼

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《世界人口評論》2020年統計83個國家及地區的男性，以及119個國家及地區的女性平均身高。香港男性排第47名，平均171.7厘米，比台灣、新加坡、韓國男性高；女性則排第69名，平均158.7厘米，比日本及中國內地女性高。

全球122個國家／地區男女平均身高▼▼▼

全球男女平均身高最高的10大國家幾乎全部位於歐洲，男性平均身高至少有180.3厘米，而女性則至少有166.5厘米。平均身高最矮男女10大國家中，分別有8及7個是亞洲國家，印尼男女平均身高同屬包尾，分別是158厘米和147厘米。

全球最高／最矮10大國家▼▼▼