初七拆利市｜今年市民封利市竟更豪爽？惟通貨膨脹實際價值縮水！

撰文： 林奧莉 賓尼迪 最後更新日期： 2021-02-18 13:30

先睇市民派利市取態▼▼▼

受疫情影響，相信今年大家農曆新年拜年、聚會亦相應減少，連帶影響利市錢收入，究竟實際情況如何？香港研究協會於2月1日至8日透過電話訪問1044名市民，當中732人會派利市。在這批派利市人士中，37%表示今年派利市的總金額較去年少。

在利市金額方面，過去11年20元一直是主流，但令人意外的是近年愈來愈多人表示會封50元和100元或以上的利市！相信是不少人預計疫情少派利市，但增加每封利市金額。

大家又有沒有想過，同一封20元利市，扣除通脹後其實與10年前相比已是大打折扣。

即睇10年前後比較，一封利市縮水幾多！▼▼▼

根據World Data網站數據，香港10年間通脹38.4%，今年收到100元利市，相當於10年前72.3元，變相「收少」27.7元。

而在312名收利市的市民中，有61%預計今年收到的利市錢較去年少，認為增加的只有8%。

此外，受疫情影響多達62%及54%受訪者表示在農曆新年期間會減少旅遊及娛樂開支；逾兩成人表示會增加孝敬長輩、外賣和食品等開支。整體來說，今年市民的消費意欲減低，有51%人表示今年新年的消費較去年少，只有12%人會增加消費。