新冠+流感同趨活躍　檢測陽性、門診求診率皆升　今夏或現雙高峰

本港7月初正式進入流感季節，新冠病毒活躍度亦持續上升。衞生署衞生防護中心監測數據顯示，新冠求診及實驗室檢測數據均呈升勢，其中在定點醫管局門診新冠求診比率更升至近一年多高位。中心指，過往幾年新冠病毒一般每約6至9個月會出現一次活躍周期，預料新冠整體活躍程度會在未來數周進一步上升，並出現新一輪活躍周期，不排除兩種呼吸道疾病活躍程度或會於未來數月出現「雙高峰」，呼籲市民提高警覺。



最新一周（2026年6月28日至7月4日）監測數據顯示，本地新冠整體活躍程度持續上升，公共衞生化驗服務處錄得檢測陽性比率由前一周6.02%，升至最新8.52%。

家庭醫學門診及私家醫生診所 新冠求診率升至一年來高位

求診比例方面，最新報告定點家庭醫學門診新冠求診率升至每千診症26.3例，於定點私家醫生求診率亦達每千診症到14.9，均為去年6月以來高位。

新冠相關嚴重個案，以及初步評估為死因與新冠有關的死亡個案亦按周上升，最新分別達到12宗及4宗。

新冠或現新一輪活躍周期

中心指，新冠於過往幾年一般每約6至9個月會出現一次活躍周期，主要因為主流變異病毒株變化及社區群體免疫力下降，而本港距離上一次新冠活躍周期的完結已近一年，近期監測數據顯示新冠病毒活躍程度持續上升，預料新冠整體活躍程度會在未來數周進一步上升，並出現新一輪活躍周期。

本港7月初正式進入流感季節

流感方面，中心於7月2日宣布本港進入流感季節，參考以往數據，病毒活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，預料流感活躍程度在未來數周會進一步上升。最新一周定點家庭醫學門診呈報的流感樣病例平均比率為每千診症12.4 宗，定點私家醫生診所呈報流感樣病例平均比率是每千診症59.1宗，按周均上升。

季節性流感和新冠病毒活躍度同升 今夏或現「雙高峰」

中心早前表示，季節性流感和新冠病毒活躍度逐步上升，不排除兩種呼吸道疾病活躍程度或會於未來數月持續上升，並出現「雙高峰」，提醒市民提高警覺，時刻保持良好個人和環境衞生。高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民乘搭交通工具或在人多擠迫地方逗留時亦應佩戴口罩。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微亦應佩戴口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，以減低傳播風險。

流感方面，中心於7月2日宣布本港進入流感季節，參考以往數據，病毒活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，預料流感活躍程度在未來數周會進一步上升。（資料圖片）

中心指，接種疫苗始終是最有效預防季節性流感、新冠病毒及其併發症的方法，亦可減低入院及死亡風險。政府新冠疫苗接種計劃下提供予兒童和成人的新冠疫苗，有效期分別於今年7月中及9月初屆滿，在新一批疫苗未抵港前會有一段過渡期，因此有需要人士宜把握時間及早透過政府網上預約平台預約。

現有接種服務會維持至以下時間：



六個月大至十一歲人士：新冠疫苗接種服務提供至2026年7月10日



十二歲或以上人士：新冠疫苗接種服務提供至2026年9月5日



至於流感疫苗方面，世衞較早前已公布下一個季度季節性流感疫苗成分建議，新一批的季節性流感疫苗將於今年九月陸續運抵本港。

其他《01研數所》報道：今年暴雨特別多？暫錄3次黑雨、11次紅雨 有可能破歷年紀錄？

今個夏天特別多雨？今年截至7月初，天文台已三度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），紅色暴雨警告信號（紅雨警告）亦達11次。雖然截至目前紅、黑雨次數仍未超過2025年分別13次及5次的紀錄，但本港雨季一般持續至9月，暴雨警告信號數目仍有可能增加，今年仍有可能「跑出」，以下即看歷年暴雨警告次數回顧。



註：統計截至7月7日



2026年至7月初已錄3次黑雨、11次紅雨警告信號

首先比較黑雨警告，發出次數最多的年份包括2025年，有5次；而今年截至7月初已發出3次黑雨，已追平2006年及2000年紀錄。紅雨警告方面，次數最多的年份同樣是2025年，共16次；其次是2006及2020年，均為11次；今年至今已錄11次紅雨警告，亦已追平第二多紀錄。

今年截至7月初，天文台已三度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），紅色暴雨警告信號（紅雨警告）亦達11次。（資料圖片/湯致遠攝）

若按暴雨事件作單位計算，今年已經暫時錄得3次需要發出黑雨警告的暴雨事件，以及7次需要發出紅雨警告的暴雨事件，仍少於2025年分別4次及10次的紀錄。（註：暴雨事件計算方法為，暴雨警告發出至取消計作1次暴雨事件，不計算改發）

2026年6月三次黑雨破紀錄

今年至今三個黑雨警告均於6月發出，是有紀錄以來最多黑雨警告的6月。不過6月的黑雨警告還不算「早」，以往一年最早的黑雨可早於3月發出，是在2014年的3月30日。