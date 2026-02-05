地區康健中心會員48.5萬　元朗區最多　服務包括慢性疾病篩查管理

本港人口老齡化持續，慢性病患病率料將進一步上升，現時全港多區均設有地區康健中心或康健站，提供慢性疾病預防、篩查及管理服務，以減輕公立醫院負擔。醫務衞生局早前書面回覆立法會議員提問表示，截至2025年11月底，全港地區康健網絡會員人數達48.5萬人，當中以元朗、葵青區最多；累計提367萬次康健服務，其中以最早啟用的葵青中心累計提供康健服務近60萬次最多。2024/25年度各康健中心及康健站合計開支約6.37億元，到底哪一間支出最高？



康健中心/康健站是甚麼？提供甚麼服務？

現時全港18區均有設置康健中心或康健站，提供慢性疾病（如糖尿病、高血壓等）篩查及管理、家庭醫生配對、護士及專職醫療支援、健康風險評估、社區復康和健康推廣等。若區內康健中心未啟用，會先透過康健站提供類似服務，截至2025年11月底，全港康健中心或康健站合計有48.5萬名會員，當中以有多間附屬中心的元朗康健中心最多，達6.5萬人；其次是最早啟用的葵青康健中心，有5.5萬人。

若以服務量比較，就以葵青康健中心累計提供近60萬次康健服務最多，其次是屯門及深水埗。至於按每月平均服務量計，則以屯門、元朗、黃大仙較多。

文件亦列出，各康健中心及康健站近年開支（包括服務合約、場地保養和租金），2024/25年度各區開支合計約6.37億元。按每次康健服務平均開支比較各區，以南區和黃大仙最高，分別都達250元。

醫務衞生局局長盧寵茂在立法會會議上表示，發展基層醫療可延遲及減少人口老化下個人對第二和第三層醫療（即專科及住院服務）負擔，並引述本地大學研究團隊估算，若以20萬人參與康健網絡「慢病共治計劃」為例，預料可預防大約9,000宗心血管疾病及11,000宗死亡個案，節省約27億元醫療開支。

註1：統計涵蓋由各康健中心/站啟用日至2025年11月30日，統計期間康健中心或康健站或因疫情或天氣情況於部份日子暫停服務。

註2：每次康健服務平均開支計算方法，是將年度開支除以年度服務人次，由於文件中年度開支本身已約至百萬位數、服務人次約至百位數，所得出的每次康健服務平均開支僅為估算值。

