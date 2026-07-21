日圓貶值遊日好划算？超狂通脹抵銷匯率跌幅　JRPass貴2成│換算器

日圓匯率「跌跌不休」，7月初日圓兌港元一度跌至4.82算，創近40年低位。對比「10算」時期，現時以日圓購物可謂自動打五折，比較疫情前水平亦有約七折，吸引不少準備遊日的港人趁低吸納，預先兌換日圓。不過，由於日圓貶值引發通脹、旅客急增推高服務業價格等因素影響，匯率為旅客帶來的「折扣」實際上並沒有那麼多，以下以酒店、餐飲、JR Pass為例，看看當地通脹如何抵銷旅客匯率「優勢」。



回顧日圓匯率走勢，對上一次日圓兌港元高位見於2011年10月，當時每百日圓可兌10.27港元。及至2013年前後，受當地央行大規模貨幣寬鬆政策等影響，日圓急劇貶值，於2015年中跌至每百日圓兌6.24港元水平。其後日圓於2016年再轉強勢，兌港元匯率上升，並維持於6算至7算水平，直至2022年日圓因美日利差等原因再進入貶值通道並持續至今。今年7月初日圓兌港元一度跌至4.82算，為近40年低位。

對於到訪當地的旅客來說，日圓貶值可直接降低旅遊成本。以1,000日圓來說，現時換算作港元約為48.4元，比較疫情前的一年的71.9元（註：以2019年平均匯率推算），算是打了六七折。對比2011年「10算」高位，更是超過半價。

遊日購物：日圓兌港元計算機

不過，日圓貶值同時引發當地輸入型通脹，當地綜合物價指數於2019年至2026年間上升13.5%（註：以兩個年份5月數據計算）。旅客急增亦令酒店及餐飲等旅遊服務業價格飆升，因此日圓對外幣匯率大跌為訪日旅客帶來的「購買力」實際上大打折扣。

日圓貶值同時引發當地輸入型通脹，當地綜合物價指數於2019年至2026年間上升逾10%。（資料圖片/Photo by Jezael Melgoza on Unsplash）

酒店及餐飲服務業等高通脹 訪日旅客購買力「大打折扣」

就以當地商務酒店價格為例，統計顯示這類酒店的平均每日房價（ADR）由2019年4月約11,000日圓，大幅上漲至2026年4月的15,000日圓。再分別以兩個時期的匯率換算至港幣，價格則由791港元稍降至741港元，雖然對於香港旅客來說，當地酒店平均價格較疫情前下跌約6.3%，但較日圓兌港元匯率逾30%的跌幅差距甚遠。

當地高級酒店價格亦有類似情況，例如東京豪華酒店平均每日房價由2019年5月約89,970日圓，大幅上漲至2026年5月的118,400日圓；價格換算為港元後實質跌幅僅9.6%。

Sukiya牛肉飯（日本地區Sukiya網站截圖）

日本地區Sukiya 7月8日調高部份餐點價格，當中標準份量牛肉飯加價至480日圓。（日本地區Sukiya網站截圖）

其他商品方面，當地Sukiya標準份量牛肉飯近年多次加價，由2019年350日圓加價至2026年的480日圓，換算為港元後價格實際變動僅為-5.7%，同樣與匯率跌幅相差甚遠。

JR Pass於2023年曾大幅加價約五至七成，其中以頭等綠色車廂7日票為例，票價由39,600日圓大幅上調至70,000日圓。（資料圖片）

至於不少旅客都會購買的JR Pass（JR鐵路通票/周遊券），於2023年曾大幅加價約五至七成，當中頭等綠色車廂7日票價格，更由39,600日圓大幅上調至70,000日圓，即使計及匯率變動，換算為港元後價格實際貴仍了21.5%。而JR官方宣布將由2026年10月1日起會再度上調JR Pass票價，加幅最高6%。

更多《研數所》文章：住戶月均開支$3.2萬 住屋貴致消費降級？服裝娛樂開支少過20年前

統計處早前發布最新《住戶開支統計調查報告》，2024/25年本港住戶每月平均開支32,472元，當中住屋相關開支（即包括水電煤等關連開支）佔13,568元最多，所佔比例升至41.8%的紀錄新高，遠遠超過日本、新加坡等其他發達經濟體水平，凸顯港人住屋負擔偏重。住屋相關開支比重不斷上升，持續擠壓其他消費項目，其中市民用於娛樂、服裝的支出竟比20年前還要少。



註：住戶包括1人及多人住戶；金額未按通脹率調整；該統計每5年進行一次。



本港住戶每月平均住屋相關開支：由2005年6,399元升至2025年13,568元

統計處發布的「按目的劃分的個人消費分類」住戶開支數據中，住屋和水、電力、燃氣及其他燃料組合為一項開支類別（本文中簡稱為「住屋相關開支」）。2024/25年本港住戶每月平均開支當中，住屋相關開支達13,568元，較20年前、即2004/05年的6,399元大幅上升112%，遠超整體開支同期約72%的升幅。

比重方面，住屋相關開支佔住戶整體開支的比例，約20年間亦由33.9%急升至41.8%，升幅達7.9個百分比。而只要一項開支的比重增加，就必然有其他開支被壓縮，尤其是一些不必要開支，例如衣履開支佔比同期由4.3%降至2.1%，至於娛樂、體育及文化開支亦由6.8%降至3.6%。

住屋相關開支所佔比例升至41.8%

現時市民這兩項支出的名義價值（意即金額未按通脹率調整）均比20年前還要少，其中住戶每月平均衣履開支由820元降至690元，娛樂、體育及文化由1,279元降至1,176元。另外，住戶於食肆及住宿服務的每月平均開支就於2014/15年一度升至5,072元，再持續下跌至2024/25年的4,984元，亦可能與住屋相關開支增加有關，不過個別開支項目升跌亦可能涉及市場或其他因素。

上述「按目的劃分的個人消費分類」其實是一項由聯合國制定的分類方法，因此可以用作橫向比較不同地方。香港住戶現時每月平均開支中，住屋相關支開支比例高達四成，遠遠超過新加坡（24.4%）、台灣（24%）、以至日本（34.7%）等經濟體，亦高於經合組織OECD成員的平均水平（22.2%）。這可以理解為，上述地方的居民支出，可用於生活其他方面的比例遠較本港市民高。