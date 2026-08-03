逾2萬私人樓宇屆30年達強制驗樓門檻　去年接362宗法團疑違規投訴

樓宇老化會帶來相關安全風險，立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）梳理本港樓宇維修及相關違規情況，顯示2025年本港近2.5萬幢私人樓宇樓齡達30年或以上。至於由房委會透過居屋、租置等計劃出售或拆售的物業中，亦有約1,138幢樓齡達此門檻。

針對舊樓安全，本港有不同驗樓計劃。文件提到，驗樓計劃及相關工程涉及龐大開支，市場不時傳出有違規情況，去年錄得362宗法團或於樓宇維修工程中違規的投訴。宏福苑大火後發生後，當局建議就驗樓計劃的工程引入更嚴格合規要求，並於2026年底前提交立法會審議。



文件指，本港市區老化問題嚴峻，去年全港逾3.6萬幢私人樓宇（僅包括綜合用途及住用樓宇）中，有68%樓齡達30年或以上，另有14%將於10年內達此門檻。

去年全港逾3.6萬幢私人樓宇（僅包括綜合用途及住用樓宇）中，有68%樓齡達30年或以上，另有14%將於10年內達此門檻。（資料圖片）

文件指出，混凝土有一定使用年期，因此樓宇老化相關安全風險會與日俱增。本港自2012年起推行強制驗樓計劃，規定樓齡達30年或以上的樓宇在接獲屋宇署法定通知後，須進行檢驗及必要維修。文件引述數據顯示，去年約20,900幢符合驗樓計劃資格的私人樓宇中，16%已完成所需工程，另有25%尚未遵從通知，其餘59%則未獲發通知。

公營房屋方面，現時由房屋委員會發展並已出售或拆售樓宇，會由房屋局轄下的獨立審查組負責規管相關驗樓計劃遵辦情況。文件顯示，2025年相關的1,722幢樓宇中，有66%樓齡達30年或以上，另有28%會於10年內達到此門檻。

現時由房屋委員會發展並已出售或拆售樓宇，會由房屋局轄下的獨立審查組負責規管相關驗樓計劃遵辦情況。文件顯示，2025年相關的1,722幢樓宇中，有66%樓齡達30年或以上，另有28%會於10年內達到此門檻。（資料圖片）

文件提到，驗樓計劃涉及龐大開支，2025年驗樓計劃和驗窗計劃相關維修保養工程價值估計可達310億港元，惟「此市場據報屢現不當行為，包括涉嫌圍標及濫收費用。社會上向來有聲音呼籲當局加強監管。」

文件整理了相關投訴情況，2024年民政事務總署接獲408宗針對業主立案法團的投訴，物業管理業監管局則錄得130宗針對物業管理公司的投訴。過去6年，有24名參與驗窗計劃的從業員因違規被轉介至屋宇署的紀律委員會作紀律處分，而同期未有從業員因驗樓計劃被轉介。

針對樓宇維修嚴重違規情況的執法行動方面，文件提到，跨部門協作的復安居計劃熱線於2020至2025年間接獲66通來電，相關個案已轉介至其他部門跟進。另外，廉政公署在2021至2025年間接獲987宗貪污投訴，拘捕168人，檢控38人，9人被定罪。競委會亦在2024年以來進行次搜查行動，並於今年就一宗合謀案件入稟競爭事務審裁處。

更多《研數所》文章：近半港青不渴望買樓 主因樓價高難負擔 盼設首置首期免息貸款

【青年買樓置業】公屋聯會聯同新青年論壇發布本港青年置業期望調查報告，顯示近半香港18至40歲青年均傾向「不渴望置業」，當中46.4%表示因「樓價太高負擔唔到」。另有逾四分之一受訪青年直言「根本儲唔到首期」。



香港青年置業期望2026：48%香港青年不渴望買樓置業

調查於2026年3至4月以電話形式進行，成功訪問1,073名18 歲或以上香港市民，包括321名18至40歲青年（註：本文集中討論青年群組回應）。結果顯示，以10分為滿分，本港青年置業渴望程度平均為5.06分，分數適中。具體比較受訪者取態，表示傾向「不渴望置業」（1至3分）的比率達48%，高於表示傾向「渴望置業」（5至7分）的31.8%。

香港青年置業期望2026：不渴望買樓主因樓價太高難以負擔

調查進一步向表示不渴望置業的受訪青年了解其卻步原因，多達46.4%表示因為「樓價太高負擔唔到」，其次為「唔想承擔長期供樓壓力」（21.3%）及「同家人同住無迫切需要」（19.9%）。

香港青年置業期望2026：逾1/4受訪青年預計自己根本儲不到首期

首期支出是置業的重要考量，調查中25.7%受訪青年預計自己「根本儲唔到首期」，另有 26.5%預計自己要花10年以上才能儲足首期。團體分析指，前述兩者合計超過五成，反映青年即使有置業意欲，首置門檻亦有可能令他們望而卻步。

香港青年置業期望2026：近七成受訪青年支持推出首置首期免息貸款

調查亦問及受訪青年對於部份置業支援措施建議的看法，其中傾向支持「首置首期免息貸款」（67.4）及傾向支持「增加北都公營房屋人均居住面積」（67.2%）的比例接近七成，傾向支持「調整白表申請者首期比例（由10%下調至5%）」亦達60.9%。

調查顯示近半香港18至40歲青年均傾向「不渴望置業」，當中46.4%表示因「樓價太高負擔唔到」。（資料圖片）

而當被問到如果要置業，自己能負擔的物業類型，有9.1%受訪青年選擇二手未補地價居屋單位，8.1%選擇全新居屋單位，即選擇居屋的合計比例達17.2%。至於選擇全新及二手私樓的比例則分別為7.5%及7.2%，合計為14.7%。