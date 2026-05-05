【母親節2026／家用公價】「世上只有媽媽好。」今年5月10日是母親節，不少人會額外給予家用感謝母親辛勞付出，但大家平日給予父母的家用究竟算多還是少呢？回答以下簡單問題就一清二楚了。



網上討論區也有網民整合出「家用」計算表，每「中」一項便要「加錢」，看看你最終要交多少「家用」▼▼▼

家用公價2026｜各調查數據整合！家用平均3000至6000

根據永明金融於2019年進行的調查，98%受訪退休父母都表示有收過「家用」，當中約73%說每月都會收到「家用」，而子女給予「家用」的金額中位數約6,000港元。調查又顯示，約67%受訪退休父母及73%受訪在職子女認為，「畀『家用』是『天經地義』」

母親節不少人會額外給予家用孝敬母親辛勞。（示意圖／gettyimages）

6,000元「家用」是什麼概念？根據統計處最新一季就業人士月入數據，2025年12月至2026年2月港人就業收入中位數為23,000元，6,000元已相當於不少行業的約四分一，甚至近一半收入，而各行業又要工作多久才能賺取到這「家用」中位數呢？

《香港01》研數所2023亦曾就「家用」進行網上投票，獲207個有效回應，最多人表示每月「家用」金額為3,000元至6,000元，達43%；24%受訪者表示「家用」為6,000元至1萬元，更有15%受訪者指超過1萬元。

以上數據只供參考，是否給予「家用」屬個人選擇，亦沒有多與少之分，最重要是表達自己心意。