報稅2026｜綠色炸彈殺到！退稅上限增　用01計稅機　計你交幾多稅

【報稅2026 / 綠色炸彈】稅務局今（5月4日）向納稅人發出277萬份個別人士報稅表（2025/26年度）。一般人士須在一個月之內、即6月4日或之前要填妥及遞交個人報稅表，網上填寫限期會延長一個月至7月4日或之前。經營獨資業務人士則須於8月4日或之前填妥，網上填寫限期同樣延長一個月。



今年《財政預算案》提出，寬減2025/26年度百分之百薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，較去年1,500元退稅上限有所增加。到底你要交幾多稅？《香港01》特設打工仔計稅機，立即幫你計！



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01計稅機操作指南：

首先選擇「單身」或是「已婚」，再按指示輸入「課稅年度收入」、「課稅年度強積金供款」、「個人進修開支」、「認可慈善捐款」、「居所貸款利息」、「僱主提供的房屋津貼」、以及「支出及開支（必須為產生該評稅入息而招致的所有支出及開支）」等金額，再於下方揀選「自願醫保保單保費」和「家庭部份」等資料（如沒有可不理會），最後點擊「計吓要交幾多稅！」按鍵，就會自動計算出你要繳交多少稅金，以及退稅多少。計稅結果僅供參考。



2025/26年度個別人士報稅表提交日期：紙本6月4日或之前提交、網上7月4日或之前提交

稅務局宣布，今日發出約277萬份2025/26課稅年度個別人士報稅表，當中185萬份紙張報稅表，及92萬份電子報稅表。納稅人需要6月4日或之前提交報稅表，稅務局提醒要簽名及支付足夠郵費。如果網上報稅，限期可延至7月4日或之前。至於獨資業務人士則需要8月4日或之前報稅，網上報稅同樣獲延期一個月。

今年預算案公布，寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅︰上限為3,000元。（資料圖片）

薪俸稅退稅上限增至$3000

2026年財政預算案「派糖」措施，包括寬減2025／26課稅年度100%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限為3,000元。稅務局表示評稅時會自動反映寬減，不用作出申請。

2026/27年度調高多項免稅額：基本及單親免稅額增至14.5萬元、已婚免稅額增至29萬元、子女免稅額增至14萬元

此外，今年財政預算案提出，由2026/27年度起調高多項免稅額，包括基本免稅額增至14.5萬元、子女免稅額增至14萬元等；另外亦增加供養父母或祖父母的免稅額，以及長者住宿照顧開支扣除上限。

值得一提的是，上述調高免稅額、增加免稅項目等建議待通過後會由2026/27年度起生效，亦即是2025/26年度評稅將繼續沿用現有計算方法，不過大家也可以用「01計稅機」預先估算下年度（亦即2026/26年度暫繳稅）可以交少幾多稅。

2026/27年度免稅額、扣除額調整一覽

．基本及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元

．已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元

．子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元

．供養六十歲或以上父母或祖父母的免稅額由5萬元增加至5.5萬元

．供養五十五至五十九歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增至2.75萬元

．父母或祖父母入住合資格院舍、長者住宿照顧開支的扣除上限由10萬元增加至11萬元