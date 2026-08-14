第三季中小企營商信心回升　逾半企業料成本上升　23%或上調價格

「渣打香港中小企領先營商指數」第三季度報告早前公布。報告顯示，中小企在國際營商環境改善下信心略有回升，綜合營商指數達44.1；雖然63.5%中小企預期本季原材料成本上升，但計劃上調貨品或服務價格的中小企僅有19%。受人手缺乏等因素影響，多數中小企目前未有計劃開拓跨境市場。



據2026年3月統計，香港共有約36萬家中小企業，佔本港企業總數98%以上，為約120萬人提供了就業機會。其中大部分從事進出口貿易及批發業務，其次是專業及商用服務業務。



是次抽樣調查共訪問826家中小企。調查顯示，2026年第三季「渣打中小企指數」錄得44.1，較上季輕微回升0.8；其中，「環球經濟」分項指數顯著反彈，按季上升12.2至 33.1，其他各項指數維持平穩。反映中小企在外圍環境改善下，整體營商信心略為回升，但仍維持審慎態度。

若參照政府統計處中小型企業業務狀況按月統計調查報告中選定行業中小企業務收益的動向指數，可發現雖受訪中小企對收益的展望及現時指數都不達50，但展望指數較現時指數普遍高3點；儘管當下收益情況不完全令人滿意，中小企對未來收益仍有一定信心。

成本項目變化方面，63.5%的中小企預期本季原材料成本上升，較上季略有回落，但仍處於較高水平，明顯高於2026年第一季預期成本。與此同時，預期本季員工薪金上升的中小企比例持續下跌至16.9%，而這個數字在2024年第三季達27%。另一方面，面對可能上升的成本，僅19%的中小企計劃上調貨品或服務價格，顯示中小企仍未打算將額外成本全數轉嫁消費者。

是次專題調查探討本地中小企經營跨境業務的現況及相關部署。結果顯示，四分之一（25%）受訪中小企目前已開展跨境業務；在剩下未開展跨境業務端企業中，逾八成暫時未有規劃開拓跨境市場，主要原因包括缺乏人手、成本高昂或資金不足、對海外市場不熟悉，以及認為風險較高等。而上季調查顯示，在需要填補離職空缺的中小企當中，超過六成（63%）表示在招聘員工方面感到困難。

更多《研數所》文章：研究指企業用AI反聘更多人 懂AI薪酬平均多62%│附各行業薪酬溢價

不少人擔憂會被AI人工智能「搶飯碗」，但羅兵咸永道近期發表研究指出，能夠善用AI的公司除了生產力顯著提高外，員工人數增長和和薪酬升幅亦遠超一般企業。具備AI技能的人才，薪酬平均可較其他人高出62%，當中「薪酬溢價」最明顯的行業包括消費市場、科技、媒體及通訊等。研究亦列出10個因AI而變得「普及化」的專業職位，令非專家亦能更易勝任，另有10個因AI而變得更「專業化」的職位，即看你份工有無上榜！



羅兵咸永道《2026年人工智能就業晴雨表》報告透過分析全球27個國家及地區超過十億則招聘廣告，發現最能善用AI的25%公司，2018至2025年平均生產力增長達34%，而最未能善用AI的25%公司，同期生產力增長平均僅為24%。

企業能駕馭AI 員工人數增長更快

兩類企業的員工人數增長及薪酬升幅亦呈現同樣趨勢，能夠善用AI的企業，7年間員工增長平均達52%，未能善用AI的公司僅得36%。薪酬增幅方面，前者員工同期平均升幅達24%，後者僅為17%。

擁有人工智能技能的員工 平均薪酬溢價達62%

報告指，隨著企業不斷借助人工智能提升生產力，擁有人工智能技能的員工，平均薪酬溢價持續攀升，今年達到62%，高於去年的57%。比較不同行業，消費市場平均薪酬溢價達到118%最高，其次是科技、媒體及通訊（84%），以及能源、公用事業及資源（84%）等。

研究發現，在人工智能影響下，勞動力市場正同時向「專業化」及「普及化」兩個方向發展，其中「專業化」職位正由人工智能放大專家效能，因此更著重以人為本的技能。而「普及化」職位則因為人工智能而令非專家亦能更易勝任此類職位。

分析顯示，「專業化」職位的職位空缺增長為「普及化」職位的兩倍，而薪酬增長速度亦高出42%。