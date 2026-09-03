長者勞動人口24萬　佔65歲或以上人口13.5%　每8名長者1人仍工作

本港銀齡就業日益常見，據統計處最新數據，本港65歲或以上長者勞動人口接近24萬，10年間增加1.2倍；同期長者勞動人口參與率亦由9.9%升至13.5%，即約每8名長者中，便有1人仍在工作。統計亦顯示，本港60歲或以上人口就業月入中位數最新為16,300元，低於整體水平約三成，或與他們所從事行業或職級有關。



⬇️⬇️65歲或以上長者勞動人口現況⬇️⬇️



現時本港一般退休年齡介乎60至65歲。統計顯示，2026年第2季本港60歲或以上勞動人口（註：包括符合就業及失業定義之人士）達54.1萬，當中60至64歲約有30.1萬，10年間增加37.6%；65歲或以上接近24萬，約10年間顯著增加120%。

近24萬65歲或以上長者仍在工作 10年間飆1.2倍

65歲或以上長者勞動人口參與率逾13% 每約8名長者有1人在工作

比較不同年齡人口中勞動人口所佔比例，60至64歲勞動人口參與率由2016年44.7%升至2026年49.3%，進一步接近整體15歲或以上人口約53.8%的勞動參與率。65歲或以上長者的勞動人口參與率，同期亦由9.9%升至13.5%，亦即由每10名長者有1人仍在工作，增至每約8名長者便有1人仍在工作。

最新第2季數據顯示，本港60歲或以上人士每月就業收入中位數為16,300元。（資料圖片）

2026年60歲或以上人士月入中位數$16,300

工作收入方面，最新第2季數據顯示，本港60歲或以上人士每月就業收入中位數為16,300元，約10年間48.2%，不過仍較整體勞動人士約23,400元的月入中位數低7,100元或30.3%，兩者差距近年有所收窄後再度擴大。（註：收入數據僅有60歲或以上相關數據，未細分至65歲或以上）

長者就業收入較低的原因，或與他們所從事行業或職級有關。政府經濟顧問辦公室2019年一篇《經濟扎記》曾列出，本港在職長者中有顯著部份從事地產、專業及商業服務業（29.1%），其次是批發及零售（23.2%）、運輸、倉庫、郵政及速遞服務（11.5%）。文章亦提及，本港在職長者從事較低技術工種，亦即是除了經理及行政級人員、專業人員、輔助專業人員以外的職業比例（68.8%），高於整體就業人口中的相應數字（56.3%）。