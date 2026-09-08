華姐冰室外賣現幼鼠│盤點全港鼠患黑點！大減至26個　6區成功清零

葵涌「華姐冰室」沙嗲牛肉米粉外賣驚現老鼠BB，雖是個別事件，但也再度引發社會對本地鼠患情況的討論。事實上近年本港鼠患情況大有改善，並成功在去年底前將全港鼠患黑點數目減至26個，達成將黑點數目減少六成的年度目標，更有6區成功將鼠患黑點清零！

鼠患主要黑點以往多集中於油尖旺、深水埗、荃灣等地區，到底這些區域的滅鼠成績如何？哪一區「無鼠百分比」成績最佳？你附近又是否還有鼠患黑點，以下即看鼠患地圖！



涉事外賣內藏一隻老鼠BB。（Threads@sandysin_victorys）

葵涌「華姐冰室」老闆接受訪問時形容事件誇張，又表示開店一年多未發生過同類事件，亦未敢揣測是否被人整蠱。食環署回覆查詢指，接獲投訴後馬上派員涉事處所巡查，並強調現階段不宜單憑網上片段或食物中發現懷疑幼鼠情況，便對幼鼠在何時及經何途徑進入食物作出判斷。

去年成功清除67個鼠患黑點 僅餘26個

近年本港鼠患情況大有改善，環境及生態局提交立法會財委會的資料顯示，2025年全港有97個主要鼠患黑點，至年底成功清除67個，達成將黑點數目減少六成的年度目標，僅剩26個未清除。

截至2025年底未清除的主要鼠患黑點中，灣仔區內有5個最多，其次是九龍城區（4個）及黃大仙區（3個）。

另有6區暫時成功將鼠患主要黑點清零，分別是東區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、離島區。

截至2025年底全港鼠患黑點數目減至26個。（資料圖片）

2026年上半年「無鼠百分比」微升

食環署現時利用熱能探測攝錄機記錄各區老鼠蹤迹，計算得出「無鼠百分比」，數值愈低代表鼠蹤愈多。2025年下半年全港整體「無鼠百分比」96.1%，至2026年上半年稍升0.3個百分點至96.4%。今年上半年「無鼠百分比」較低（即鼠蹤較多）地區包括有九龍城區、灣仔區、荃灣區及葵青區。

數據顯示，2025年食環署在全港收集28,099隻死鼠以及捕獲129,083隻活鼠，即合計處理157,182隻老鼠。各區比較，油尖旺去年處理逾24,626隻老鼠，全港最多，其次是深水埗及九龍城區，去年分別清理18,103隻及13,229隻老鼠。而西貢、南區等則是全港鼠隻清理數量較少的地區。