港人開心指數稍跌　未婚Y世代最不開心　焦慮經濟、人生滿意度低

和富社會企業「香港開心D」公布2026年香港整體開心指數為5.87分，分數按年稍跌。雖然反映個人抗逆力的「心理資本」分數連續兩年上升，惟超過四成港人呈中度至嚴重抑鬱症狀。年齡介乎30至45歲的未婚Y世代（Gen Y）最不開心，人生滿意度，以至對住屋狀況、整體經濟環境的滿意度均低於已婚同齡者。



調查於2026年7月29日至8月14日期間以線上問卷形式進行，成功收集1,039份有效問卷。結果顯示，2026年香港整體開心指數，10分滿分中5.87分，較去年5.95分稍跌0.08分。報告分析近年走勢，指由2024年起港人幸福感整體呈緩步上行趨勢，而反映個人抗逆力的「心理資本」分數亦連續兩年上升至今年6.43分。

2026年香港整體開心指數為5.87分。（資料圖片）

報告續指，雖然受訪者自評精神健康狀態平均為5.87分，較去年5.73分微升；但根據PHQ-9 抑鬱情緒量表進行評估，高達43.7%受訪港人呈中度抑鬱症狀至嚴重抑鬱症狀。

同系列調查每年都會對某一受訪者群組作進一步分析，今年研究聚焦Y世代，指出此群體受訪者自評開心指數僅5.66分，低於Z世代（5.90分）、X世代（5.83 分）及嬰兒潮世代（6.78 分）。

此外，無論在自評精神健康狀態、自評身體健康狀態等方面，Y世代評分均較其他世代低，且抑鬱情緒徵症較多。他們對居住環境、經濟狀況等方面評分，亦較其他年齡層低。

按婚姻狀況分析，報告指未婚Y世代受訪者開心指數僅5.18分，低於已婚家長Y世代（6.01分）、已婚非家長Y世代（6.57分）及Y世代整體（5.66分）。報告續指，未婚Y世代各項心理幸福感僅僅合格，顯著低於已婚Y世代，前者對自己住房狀況的滿意程度亦明顯較低。研究團隊認為這反映未婚Y世代除了對現時經濟與社會現狀感焦慮外，亦陷入「三十未立，四十仍惑」的人生方向迷失感，需要更多關注。