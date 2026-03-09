近半打工仔返工感快樂！半數Gen Z工作倦怠　這夾心世代幸福感低

返工都可以開開心心？求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《職場幸福指數》調查報告，顯示僅47%受訪者表示在工作中感到快樂，工作不快樂者則佔14%，另有40%人對工作感覺「不過不失」。不同世代之中，千禧世代（30-44 歲）打工仔幸福感最低，而千禧世代和Z世代（18-29 歲）之中，工作倦怠和考慮轉工的比例均較高。



調查於2025年10至11月進行，共訪問1,020名香港在職人士。結果顯示，最能影響職場幸福感的5項關鍵因素依次為「工作意義」、「日常工作職責」、「公司文化」、「壓力水平」及「更高薪酬」。報告指出，雖然「工作意義」與「日常工作職責」是影響職場幸福感的兩項較重要因素，甚至比「薪酬」更為重要，卻分別只有45%及46%的受訪打工仔在這兩個層面感到滿意，反映當中存在明顯改善空間。

調查亦發現，快樂員工的工作動力明顯高於不快樂員工。感到快樂的員工中，有約70%人表示更有動力在工作中付出額外努力，是不快樂員工（15%）的接近5倍。此外，快樂員工忠誠度亦較高，僅36%表示會經常考慮轉工，遠低於不快樂員工的74%。

千禧世代打工仔面臨職涯中年危機

調查顯示，不同世代間職場幸福感差距顯著。當中，處於職涯中期的千禧世代幸福感最低，僅40%人在工作中感快樂，而接近退休年齡的嬰兒潮世代（60-64 歲）中，表示快樂的受訪者則高達62%。

Z世代和千禧世代受訪者對工作感倦怠的比例均較高，分別都達48%。轉工意欲方面，54%千禧世代表示考慮轉工，Z世代受訪者之中的相關比例亦達48%。

報告指，人工智能（AI）的普及正在影響打工仔的職場感受，調查中有40%受訪者認為若企業加大AI投資，自己會較容易被取代，他們當中有57%擔憂自身技能或會過時。