人工中位數2026│月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行業職級人工

【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年10月最新公布】統計處公布最新2026年6至8月就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年6月至8月港人就業收入中位數為23,000元，按年上升1,000元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年10月公布最新薪酬數據，2026年6月至8月（註：移動3個月期間），本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,100元，兩者相差4,900元。

2026年本港最新人工中位數：按行業比較

2026年6至8月，月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,900元）、「其他行業」（25,400元）。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,900元）、「其他行業」（25,400元）。（資料圖片）

2026年本港最新人工中位數：按職級比較

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，均達到51,300元。其次是專業人員，月入中位數為47,600元。

2026年本港最新人工中位數：按年齡比較

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,100元最高，按年上升100元或0.37%。