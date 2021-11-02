購物車指數｜多款邊爐醬料跌價近五成　即睇超市貨品售價最新走勢

疫情導致全球供應鏈不穩定，各類貨物面臨通脹壓力，「01研數所」定期記錄本港數大超市價格，比較近期跌價貨品及商戶差價，並特選40款食品及日常用品，製作「超市購物車指數」，觀察物價變動會如何影響市民的「荷包」。



本港各大超市網站貨物價格顯示，10月29日按月比較，打邊爐常用到的多款醬料、意粉麵食、即沖飲品等均錄得較大跌價，更有卸妝水跌價50%。

比較同一款貨品在不同超市的價格差距，10月底有兩款茄汁焗豆在不同商戶價格差距甚大，其中一款價格更相距逾七成。

至於整體價格變動，將40款市民經常購買的食品及日常用品的單價相加而成的「超市購物車指數」顯示，10月底價格為1,021元，較9月底的1016.2元貴4.8元。

特選貨品中，一款茉莉花茶包均價上升近三成，另外曲奇、果汁糖等零食過去一個月的均價加幅亦較大，而啤酒及一款粟米條零食的均價就下跌明顯。

「超市購物車指數」涵蓋糧油零食、飲品、家居清潔用品等40款超市貨品；統計超市商戶包括百佳、Market Place by Jasons、AEON、大昌食品、屈臣氏及萬寧的網店。

