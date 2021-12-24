立法會選舉｜建制全勝　選票卻較19區選少　八成選區催票力減弱

新一屆立法會選舉中建制派以全勝姿態盡取20地區直選議席，不過對比2019年區議會選舉，建制陣營總得票其實減少近6萬票，且逾八成小選區內催票率下跌，反映不論是建制或非建制支持者，投票意欲均減。



立法會選舉投票率30.2%創新低，比2019區議會選舉七成投票率下跌逾半，而建制於全港總得票亦由121萬票，減少5萬張至約115萬票，跌幅達4.8%，反映建制支持者投票意欲亦較2019年社會事件時期有所下跌。

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現時全港共分為452個區議會小選區，於當中可作兩屆比較的413個小選區（註：按票站編號識別所屬選區，再選出選民人數無減並且兩屆均有建制代表參選的413個小選區）中，今屆建制於270個小選區內得票較2019年減少，佔比更超過六成五，主要位於港島東、新界西南及新界北，今屆這些地區中直選候選人多為建制新人，相信因而影響得票。

建制於西貢區德明選區失票最嚴重，較2019年區選跌逾2,500票，德明選區當年由民主派人士鄭仲文勝出。另外，建制十大失票小選區中，位於北區的盛福及沙打選區2019年由建制勝出，兩選區內今屆建制失票約1,400至1,800票，盛福現任區議員為工聯會溫和達，沙打區議員為民建聯的高維基。

建制今屆接近全勝但催票力減

因投票人數差距較大，為更準確比較，記者進一步以「催票率」，即得票數佔登記選民人數之比例，比較建制兩屆的吸票能力。建制2019年於全港範圍的催票率達29.3%，至今屆雖以全勝姿態盡取議席，但催票率反而下跌近4%至25.8%。

以直選十區劃分，建制於新界東南的催票率較上屆下跌7.3個百分點至17.3%，為全港最低，於新界北的催票率亦下跌近9個百分點至20.4%。而於413個小選區中，有超過八成、接近350個小選區建制催票率均見減少。

至於今屆建制催票成績較佳的小選區，有位於九龍城的啟德東，催票率超過四成，其次是葵青長亨選區（38%），以及觀塘順利紀律部隊宿舍所在的雙順選區（37.5%）。