立法會選舉｜港漂張欣宇撼贏鄉事地膽取次席　數據揭示關鍵選區

立法會選舉公布結果，建制派囊括全部20個地區直選議席，除了傳統大黨外，新建制政團「香港新方向」張欣宇，亦料於新界北取得次席。工程師專業背景的張欣宇，成功撼贏鄉事派「地膽」沈豪傑，「01研數所」比較各小選區候選人得票，發現他成功於多個地區開拓票源。



即前往《香港01》2021立法會選舉專題網站，查看完整選情分析。

新界北選區候選人包括張欣宇（香港新方向）、劉國勳（民建聯）、鄉事派沈豪傑，以及非建制人士曾麗文。劉國勳以大比數勝出，張欣宇成功突圍，力壓鄉事派沈豪傑贏得議席。

+ 5

具體比較各小選區選票數字，張欣宇票倉主要位於天水圍（於天恒取1784票、宏逸取1437票、富恩取1304票、逸澤取1273票）以及粉嶺（於盛福取1512票、御太取1074票、沙打取1010票）。

張欣宇雖首次參選，但被指獲工聯會調動天水圍的部分樁腳協助拉票，同時獲經民聯及部份無黨派獨立建制人士支持。

新界北住宅、鄉郊區域 由三建制候選人「三分天下」

選舉改制後，新界北屬變動較大的選區，範圍包括北區和元朗西北地區，並且因有大片地區被劃為「北部都會區」，議席誰屬成為焦點。新界北票源大致分為北區住宅區域、天水圍住宅區，以大片鄉郊地區。下圖中各小選區按得票最高者以不同顏色劃分，顯示張欣宇、劉國勳、沈豪傑得票「三分天下」。

新界北範圍包括北區和元朗西北地區，包括天水圍、新田。最新一份《施政報告》中，新界北大片區域將發展為「北部都會區」，在現有天水圍、粉嶺等新市鎮區域的基礎上，擬加入新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮等組成新發展區域，總面積達3萬公頃，並涉及多項鐡路基建。

正因如此，多名候選人在拉票期內均有打出「都會區」政綱牌，其中張欣宇工程師早前稱希望以自己的專業背景，為日後北部都會區發展提供專業意見。劉國勳曾任多屆北區區議員，自「北部都會區」計劃公布以來，他不時發表政策建議，並宣布成立北部發展聯盟，舉行推廣工作、專題講座、研究等。

「北部都會區」將牽涉大量鄉郊收地開發工作，現為元朗區議會主席、具鄉事派背景的沈豪傑加入戰團，其於區內有不少「庄腳」；再加上非建制曾麗文，選前外界預料該區選情激烈較難預計。新界北選區內登記選民達43.2萬人，2016年投票率54.5%、2019年投票率69.5%，兩次均為全港最低。

潘焯鴻得票率與王維基持平 惟票數少逾半

港島東方面，潘焯鴻出身商界，以沙中線事件「吹哨者」身份走入公眾視線，與於香港電視不獲發牌事件後參選的王維基有類似背景，選前潘被視為大有機會「繼承」王維基當年的中產票源。

翻查2016年選舉的王維基得票，其票倉集中於東區，包括城市花園、小西灣、康怡、太古城東等中產選區。今屆潘焯鴻於這些地區中大多取得約一成選票，比例與王維基當年相約，惟選舉今屆名單數目大減，同時投票率大跌，有投票選民多為建制動員的鐵票，因此選票集中流向建制候選人，潘焯鴻被對手大幅拋離，亦較王維基當年得票少逾半。

即前往《香港01》2021立法會選舉專題網站，查看完整選情分析。