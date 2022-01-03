立場、眾新聞相繼停運　數據分析網民反應　網民關注呢個聯署

繼《立場新聞》早前因多名現任或前高層被捕而宣布即時停運後，另一網媒《眾新聞》亦宣布1月4日（周二）起停止營運，引起關注。社交媒體分析顯示，多名被捕《立場》前董事以歌手何韻詩最受網民關注；另有一群人發表聯署亦引起熱議。



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是次分析12月28日至1月3日早上9時接近一周內，與《立場》及《眾新聞》相關的Facebook、Instagram及論壇網上帖文，包括4,400個主帖及10.7萬個回帖。

《立場新聞》多名現任或前任董事及高層，上月29日被以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕，《立場》同日停止運作；而《眾新聞》於昨日（2日）亦宣布將於1月4日（周二）起結束營運。

上圖顯示，兩間傳媒分別宣布停運後引起大量網上討論。另外12月30日下午傍晚，多名候任立法會議員發表聯署，表明全力支持警方對《立場》執法，以及兩名《立場》前高層向法庭申請保釋被拒，亦引起廣泛討論。

回顧過去一周，與兩間傳媒相關的討論，早期內容「情感值」較為負面，不少《立場》讀者表達不滿，也有「藍營」支持者亦留言批評《立場》過往報導。至1月2日《眾新聞》，「情感值」正面的內容增加，多為讀者表示不捨的留言。

《立場》至少六名現任或前任董事及高層被捕，當中於去年辭任《立場》董事的歌手何韻詩相關討論最為熱烈；其次是前署任總編輯林紹桐，他於到庭應訊時向旁聽人士拍心口作「OK」手勢的相關報導。

在眾多Facebook專頁中，身兼記協主席、前《立場新聞》副採訪主任陳朗昇的個人專頁於這一周間的影響力最高，短短數天內他既以前員工身份發帖表達對《立場》停運的不捨，又因身為記協主席，需回應記者對《眾新聞》結束的查詢。

比較兩間傳媒相關討論的熱度，Facebook前專頁追蹤者較多、曾達百萬人的《立場》討論熱度值較《眾新聞》多接近兩倍，部分討論中亦提及早於去月6月停刊的《蘋果日報》。