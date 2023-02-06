《給十九歲的我》爭議時序一文看！李慧詩發聲　網民評價急轉直下

導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》自正式上映後風波不斷，片中兩位主角阿聆及單車運動員李慧詩先後提及電影內幕，今日（2月6日）片中另一主角亦在社交媒體發文表示，攝製隊曾稱所有人同意公開上映才簽署同意書，以下列出電影上映至今的爭議時序，究竟哪則帖文最受網民關注？



《給十九歲的我》為英華女學校前校長李石玉如於2011年委託導演張婉婷攝製，紀錄該校6名女生十年的成長，由2022年9月30日開始上映優先場，並於2023年2月2日正式上映，並獲香港電影評論學會大獎「最佳電影」。

不過，紀錄片主角之一阿聆於2月4日親撰萬字文，表示由始至終不同意以任何形式公開放映，並未有簽署電影上映前的同意書；李慧詩亦於2月5日在社交平台發文指，片中她接受訪問的片段未經同意便被剪輯入紀錄片，引起網民關注。

自2月5日起，電影相關的社交平台帖文討論度急升。

社交平台上多個專頁發文回應電影爭議，其中，李慧詩2月5日發文指未獲知會訪問作電影用途的帖文最受關注，互動量達5.2萬，影響力最大。其次是電影宣布暫停公映，以及主角公開表態一直反對公映的帖文。

現時《給十九歲的我》已暫停公映，截至2月2日，累積票房達751萬元。