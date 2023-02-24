預算案2023｜教師流失率創新高　幼稚園達17%　小學開班數急跌

新一份《財政預算案》已出爐，2023/24年度政府將投放1,147億元於教育開支，較去年修訂預算增7.3%，佔總開支約15%。預算案亦指出，本年度幼稚園、小學及中學教師流失率均創新高，其中幼稚園更急升至17.6%，預計24/25年度回落。另外，官立及資助小學教師人數及開辦班級數目亦將持續下跌。



預算案提到，2022/23年度經修訂預算的全港中學、小學及幼稚園教師流失率均創新高，分別達9.8%、8.5%及17.6%，較上一年度上升1.4至4.4個百分點，預計下年度將回落。

近年本港離職教師人數上升，本年度官立及資助小學教師較上年度減約300人，預計2023/24年度將再少200人。至於公營中學，本年度教師人手維持不變，下年度將稍增約100人。

學生人數亦有所下跌，本港官立及資助小學班級數目自2019/20年度下跌，預計2023/24年度全港將較今年減少126班，為10,563班，較本年度跌1%。

根據教育局最新統計資料，2021/22年度全港所有小學班級數目為13,627，較上一年度稍跌86班，至於中學日校則為12,313，較上一年度稍增94班。

雖然下年度學生人數減少，但教育方面的政府經常開支預算較上年度的修訂預算增加6.4%，達1,040億元，佔政府經常開支總額預算的18.6%，僅次社會福利開支。