DSE｜全港221間免費自修室　不止公共圖書館　一文看清18區地點

中學文憑試（DSE）將於4月21日開考，全港公共圖書館自修室由現時至5月31日延長開放時間，已申請入座證人士可獲優先分配座位。除公共圖書館外，全港不少社區中心、體育館、非政府機構都有提供自修室，即看18區免費自修室位置！



截至2023年1月，全港有221間自修室，包括36間公共圖書館自修室、25間體育館附設的自修室，以及其他由非政府機構經營或津貼的自修室，合共提供超過1.4萬個座位。

現時公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日延長開放時間，由上午8時至平日晚上10時、星期六、日及公眾假期晚上9時30分，其中由即至至5月7日，早前已申請入座證持有人可獲優先分配座位，5月8日起座位先到先得。

在18區之中，沙田和屯門區設有最多自修室，分別有25和21間。按每區15至19歲人口計算，九龍城區和元朗區的自修室競爭最激烈，平均每3,667及3,409名青年用一間自修室。競爭最小的地區是南區，平均每945名青年用一間自修室。

若按所有年齡人口計算，元朗及中西區的競爭最激烈，屯門和南區競爭最小。