上半年吸毒人數按年升12%　「大齡」吸毒者增　疫下染毒原因有變

疫情期間，本港吸毒數字有所變化，禁毒常務委員會早前（14日）公布2023年上半年毒品相關統計，首半年共錄得3,156名吸毒者，達2022全年約60%。其中，36歲或以上首次呈報吸毒者人數增最多，較去年同期增逾61%。近年受疫情影響，青少年吸毒人數有所增加，隨著社會復常，到底最新吸毒情況如何？



根據藥物濫用資料中央檔案室數字，今年上半年呈報的吸毒者人數達3,156人，較疫情期間的去年同期增12%，但較2018年至2021年上半年數目少。禁毒常務委員會指出，隨著社會復常，毒品情況亦會有所變化。

36歲以上吸毒人數升 因情緒及壓力而吸毒稍增

按年齡組別比較，今年上半年36歲或以上首次被呈報的吸毒者群體增加最多，總達353人，按比例分別較去年上半年及下半年增逾61%及51%，更是2018年上半年至今，錄得人數最多的半年。

疫情期間，青年吸毒呈上升趨勢，包括2021年的25歲或以下被呈報吸毒人數明顯增加。而今年上半年，青年吸毒數字減少，其中16歲以下群體錄得31人，較去年下半年減一半，亦為2020年下半年至今最低。

疫下巿民社交及生活習慣大幅改變，由2020年起至今年上半年，因解悶、情緒低落或壓力而首次吸毒的人數比例微升，最新數字較2019年稍升6.5個百分點，達54.6%。同期，受到同輩朋友影響或想和同輩朋友打成一片的吸毒者比例則減約4.4個百分點至29.6%。

若以年齡比較，21歲或以上人士的吸毒原因主要與情緒有關，而21歲以下青少年則仍以同輩影響為主。

疫情下因解悶、情緒低落或壓力而首次吸毒的人數比例稍增。（資料圖片）

吸食海洛英及可卡因人數較去年同期增

吸食的毒品種類與往年相若，海洛英、可卡因及冰毒是2023年上半年最多人吸食的毒品，大麻則排行第四。不過，吸食搖頭丸的人數按比例增加最多，由去年同期22個人增至63個人，增1.8倍，其次是海洛英，增約30%。

而21歲以下青少年吸食種類最多的依次是可卡因、大麻及俗稱「K仔」的氯胺酮。