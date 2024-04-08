香港基因組中心年報連續兩年榮獲國際大獎　嚴謹企業管治獲肯定

香港基因組中心（基因組中心）2022-23 年報於兩大國際傳訊比賽取得超卓成績，獲頒多項殊榮，肯定了基因組中心追求卓越，堅守高水平企業管治的決心和努力。

基因組中心是次獲獎的年報以「齊心同進，躍變健康未來」為主題，在美國傳訊專業聯盟（League of American Communications Professionals，簡稱LACP）舉辦的 2022/23 Vision Awards比賽中，繼上屆取得佳績後，再次從近千間參賽機構中脫穎而出，連續兩年於「非牟利機構」及「政府相關機構」兩個組別獲頒最高殊榮「鉑金獎」，並成功入圍「全球最佳年報100強」，位列第8名，是參賽的香港非牟利及政府相關機構中排名最高的。此外，基因組中心的年報亦於美國著名傳訊機構MerComm Inc. 舉辦的2023/24 Mercury Excellence Awards比賽中報捷，於「年報整體表現 —— 政府及公營機構」組別獲頒銀獎。

基因組中心行政總裁羅思偉醫生表示：「這是基因組中心自2021年全面運作以來發布的第二本年報，總結了機構過去一年的發展里程和管治績效，是我們積極與不同持份者接觸和交流的重要企業刋物。我們的年報能夠連續兩年於國際傳訊比賽中榮獲多個獎項，實在是對團隊努力不懈，堅持嚴謹企業管治和高度透明的一大肯定。我們將繼續努力，恪守專業，與各界通力合作，共同推動基因組醫學發展，實踐『普及基因組醫學，共享健康福樂』的願景。」

獲獎年報的封面設計以拼圖為喻，象徵基因組中心與各方持份者同心協力，多管齊下加快基因組醫學的臨床應用。

獲獎年報的封面設計別出心裁，以拼圖為喻，各個關鍵元素環環相扣，象徵基因組中心與各方持份者同心協力，多管齊下加快基因組醫學的臨床應用。封面上的圖案和用色，亦與基因組中心標誌上的色系一脈相承，生動地呈現機構的策略重點和核心價值。在內容方面，年報的結構清晰，章節分明，文字以外亦設有「年度大事速覽」，以圖像及相片回顧機構的重點工作和成就，讓持份者易於閱讀。年報中更特別加入「我們的夥伴中心」篇章，簡介了夥伴中心的醫護團隊和日常運作，進一步加深市民大眾對基因組醫學的認識，加強公眾教育的成效。

Vision Awards 及Mercury Excellence Awards是備受業界尊崇的國際年報比賽，前者已有超過20年歷史，後者更已舉辦至第37屆，歷史悠久。兩大比賽每年均吸引世界各地企業、政府部門和非牟利機構參與，包括《財富》世界排名500強的公司，如可口可樂、P&G、美國雅培等。比賽評委皆由知名機構的高級管理人員及業界專業人士組成，按參賽年報的整體設計、內容清晰度、可讀性、創意、廣泛傳閱的便捷程度等等評分，標準嚴謹而全面。

（資料及相片由客戶提供）