華豐大廈奪命火暴露油尖旺「賓館森林」　重慶大廈239間全港最多

佐敦華豐大廈奪命大火，揭露本港賓館發牌制度，竟容許一幢大廈有35間持牌賓館，令人擔心大廈的承載量及安全隱患等問題，引起社會譁然。《香港01》發現，原來油尖旺區多幢舊廈都出現類似華豐大廈的「賓館森林」，全港十大「賓館森林」更集中於彌敦道，包括被各地旅客視為地標的尖沙咀重慶大廈，有多達239間持牌賓館，尚未計有否無牌賓館或非法日租住宿、劏房，第二「重災區」則為相隔100米外的美麗都大廈，共有135間賓館。



若以全港有1420間一般持牌賓館的分布來計算，油尖旺區的賓館總數是，是排第二的灣仔區的15.5倍，而單是一幢重慶大廈的賓館數量，已等於3.3個灣仔區的賓館數量，情況相當誇張。



一幢重慶大廈239間賓館 等於3.3個灣仔賓館總數

記者翻查民政事務總署的持牌賓館資料，全港共有1420間一般持牌賓館，其中油尖旺區最多，共有1136間，佔全港八成，其次為灣仔區73間、排第三為深水埗區有60間。記者再深入翻查數據，發現油尖旺區有多幢大廈出現類似華豐大廈的一廈多賓館情況，儼如「賓館森林」，該些大廈全部有超過半世紀樓齡，主要集中於彌敦道。

當中以尖沙咀重慶大廈為「賓館森林」重災區，有多達239間賓館（見表），屬全港最多，而單是一幢重慶大廈的數量，已等於3.3個灣仔的賓館總數；其次為位處100米外的美麗都大廈，有135間一般持牌賓館。至於排第三和第四的旺角亞皆老街先施大廈及彌敦道新興大廈，分別有74及60間持牌賓館，今次發生奪命大火的佐敦華豐大廈有35間賓館，數量是全港排名第七。

華豐大廈發生奪命火後，記者曾到有最多賓館的尖沙咀重慶大廈、美麗都大廈及旺角新興大廈巡視。其中樓齡63年的重慶大廈，內外都可見大廈歲月痕迹，該廈樓高17層、共770個單位，持牌賓館已佔了全廈三分之一，幾乎每層都有多間賓館，還有劏房單位，不時有拖着行李篋的旅客排隊上樓登記入住賓館，亦有大量遊客在大廈外「打卡」，地下出入口的人流絡繹不絕。

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此外，記者在重慶大廈發現部份樓層沒有滅火筒，後樓梯則有消防喉轆，部份消防喉管頗為殘舊，梯間亦有一些雜物。記者曾到其中一間賓館佯裝租住，並向職員查詢消防安全問題時，對方僅回應稱：「賓館一定會有滅火筒，如果你驚就去住酒店啦！」語畢示意記者離開。

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美麗都大廈135間賓館排第二 廢置床架床褥堆逃生通道

至於美麗都大廈的管理處，雖有在各處張貼告示，提醒租戶不可堆存雜物。記者所見，部份走廊通道都有雜物堆積，其中在15樓電梯大堂，有廢置大床褥被棄在升降機旁，但不見有人在場處理；另有樓層的逃生通道放有多張鐵床架，相信是上址賓館的廢置物資，一旦發生火警有多人逃生，隨時會撞塌床架造成意外，或堵塞逃生通道；多層走廊都有住戶的晾曬衣物，附近的天花及牆身電線老舊，若出現短路火警，或會燃着曬晾衣物，令火勢蔓延開去。

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另外，多層大廈防煙門只是虛掩，並非緊閉，部份防煙門有明顯的隙縫；有租用單位的商戶擺放了大型物件在樓梯位置，天井處亦有大量雜物和垃圾桶等堆積。

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同樣賓館林立的旺角彌敦道新興大廈，有近60年樓齡，過去曾是色情場所集中地而為人詬病，現時樓上仍有色情場所，還有夜總會及桑拿浴室等娛樂場所，各層混雜60間賓館及劏房住宅，低層則主要為各式商舖，與華豐大廈的情況很類似，甚至人流更多、更為複雜。去年該廈曾有石屎剝落塌下，目前正進行維修。

記者巡視各層走廊通道，雜物堆積問題較重慶大廈及美麗都大廈的情況輕微，而大廈內部可見有石屎剝落及鋼筋外露情況；至於各層梯間設兩道防煙門，惟只部分關上，有部份防煙門貼有「待維修」的告示，滅火筒等消防設備則算齊全。

▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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