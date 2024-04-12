以興奮心情接任平機會主席 承諾竭誠服務市民 公正持平恪盡職守
大家好！今次是我首度為這個專欄執筆，很高興能夠有機會與各位讀者在線上分享我對平機會工作的抱負、對平等機會及歧視議題的看法，還有我的理念。
今年三月，我很榮幸獲行政長官委任成為新一任平等機會委員會（平機會）主席。昨天我帶着興奮的心情履新，正式成為平機會的一份子。平機會是一個獨立的法定機構，負責監督《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》四條反歧視法例的實施和執行，並透過不同途徑向大眾推廣平等、多元和共融的價值。未來三年，我會依據法例賦予的權力，帶領平機會的團隊履行職能，繼續竭誠服務市民。
撰文：平等機會委員會主席林美秀
非常認同平機會的抱負和理念
平機會的抱負是建設一個沒有歧視、崇尚多元、包容共濟的社會，人人共享平等機會。我非常認同平機會的理念，亦期待與平機會管治委員會成員、管理團隊和員工攜手推進各項工作，以實現平機會的抱負。我相信未來的日子將會充滿機遇，當然亦少不免會有挑戰。但我對平機會的團隊充滿信心，在歷任主席的帶領下，平機會已建立非常穩固的基礎，秉承平機會過往的工作成果，我們定可進一步提升效率效能，為市民提供有效的申訴途徑，以及預防歧視的資訊。
憑藉工作經驗和專業知識帶領平機會
過去我曾經在律政司服務29年，並在不同科別擔任職位，包括擔任國際法律專員一職，在國際法的層面，就各項政府政策提供意見。憑藉多年累積的工作經驗和專業知識，我有信心帶領平機會應付未來的工作和挑戰，與不同界別的持份機構建立更緊密的夥伴關係，推動各界採納和實踐多元、平等及共融的原則。
事實上，我在律政司的工作與現在平機會的崗位可說有很大共通點，就是對法治的維護。眾所周知，香港是個法治社會，擁有健全的法律制度保障市民的權益，包括享有平等機會和免受歧視的權利。法治是香港的核心價值，也是香港賴以成功的基石。平機會作為監督反歧視法例的實施和執行的機構，在維護法治上擔當重要角色。
期待與持份者一起構建多元共融的社會
對於能夠擔任平機會主席一職，為社會作出貢獻，我感到非常榮幸之餘，亦深感責任重大，任重而道遠。在未來的日子，我定必會用心用力恪盡職守，踐行使命，積極與不同社群聯繫，耐心聆聽意見，務求凝聚各方一起構建多元共融的社會，為香港及國家作出貢獻。