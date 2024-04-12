以興奮心情接任平機會主席　承諾竭誠服務市民　公正持平恪盡職守

大家好！今次是我首度為這個專欄執筆，很高興能夠有機會與各位讀者在線上分享我對平機會工作的抱負、對平等機會及歧視議題的看法，還有我的理念。



今年三月，我很榮幸獲行政長官委任成為新一任平等機會委員會（平機會）主席。昨天我帶着興奮的心情履新，正式成為平機會的一份子。平機會是一個獨立的法定機構，負責監督《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》四條反歧視法例的實施和執行，並透過不同途徑向大眾推廣平等、多元和共融的價值。未來三年，我會依據法例賦予的權力，帶領平機會的團隊履行職能，繼續竭誠服務市民。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



未來三年，平機會主席林美秀會帶領平機會的團隊履行職能，繼續竭誠服務市民。她有信心應付未來的工作和挑戰，與不同界別的持份機構建立更緊密的夥伴關係，推動各界採納和實踐多元、平等及共融的原則。

非常認同平機會的抱負和理念

平機會的抱負是建設一個沒有歧視、崇尚多元、包容共濟的社會，人人共享平等機會。我非常認同平機會的理念，亦期待與平機會管治委員會成員、管理團隊和員工攜手推進各項工作，以實現平機會的抱負。我相信未來的日子將會充滿機遇，當然亦少不免會有挑戰。但我對平機會的團隊充滿信心，在歷任主席的帶領下，平機會已建立非常穩固的基礎，秉承平機會過往的工作成果，我們定可進一步提升效率效能，為市民提供有效的申訴途徑，以及預防歧視的資訊。

憑藉工作經驗和專業知識帶領平機會

過去我曾經在律政司服務29年，並在不同科別擔任職位，包括擔任國際法律專員一職，在國際法的層面，就各項政府政策提供意見。憑藉多年累積的工作經驗和專業知識，我有信心帶領平機會應付未來的工作和挑戰，與不同界別的持份機構建立更緊密的夥伴關係，推動各界採納和實踐多元、平等及共融的原則。

事實上，我在律政司的工作與現在平機會的崗位可說有很大共通點，就是對法治的維護。眾所周知，香港是個法治社會，擁有健全的法律制度保障市民的權益，包括享有平等機會和免受歧視的權利。法治是香港的核心價值，也是香港賴以成功的基石。平機會作為監督反歧視法例的實施和執行的機構，在維護法治上擔當重要角色。

期待與持份者一起構建多元共融的社會

對於能夠擔任平機會主席一職，為社會作出貢獻，我感到非常榮幸之餘，亦深感責任重大，任重而道遠。在未來的日子，我定必會用心用力恪盡職守，踐行使命，積極與不同社群聯繫，耐心聆聽意見，務求凝聚各方一起構建多元共融的社會，為香港及國家作出貢獻。

平等機會委員會主席林美秀稱在律政司的工作與現在平機會的崗位可說有很大共通點，就是對法治的維護。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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