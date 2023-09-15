各界合力遏止校園性騷擾歪風蔓延

各大專院校開學在即，不同學院及學系紛紛舉行迎新營，為剛進入大學之門的同學提供互相認識的機會，讓他們盡快適應新的學習環境。我相信很多大學的迎新營都是順暢地進行，為新生們打開校園生活的序章。然而，近日一些大學的個別迎新營相繼爆出懷疑性騷擾事件，引起廣泛與論及公眾關注，亦掩蓋了其他迎新營的可取之處。對於這一少撮的不當行為，我們絕對不能容忍，更應積極採取行動預防和制止。



對於有不同大學迎新營涉嫌發生性騷擾事件，平機會表達了強烈關注。校園是社會的縮影，我們必須遏止校園性騷擾，糾正學生的錯誤觀念和態度，否則這股不良風氣不僅繼續在大學校園肆虐，甚至會變本加厲，將問題蔓延至社會，發生更多的性騷擾事件。



文：平等機會委員會主席朱敏健



校園是社會的縮影，我們必須遏止校園性騷擾，糾正學生的錯誤觀念和態度，否則這股不良風氣不僅繼續在大學校園肆虐，甚至會變本加厲，將問題蔓延至社會，發生更多的性騷擾事件。

消除性騷擾是平機會的優先工作項目

平機會非常重視打擊校園性騷擾的工作，並將此列為優先工作項目之一。為了預防大專院校迎新營出現性騷擾的情況，平機會每年都有向各大專院校作出呼籲，提醒它們要求學生接受反性騷擾的培訓，當中包括負責籌辦、執行及參與迎新營的學生，而大專院校亦可藉迎新營，在新生預備開展大學生活的時候，透過培訓加強他們對性騷擾的認識。平機會更持續為大專院校提供有關性騷擾的培訓。今年六月，平機會亦有發信予大專院校，作出相同呼籲。

一直以來，平機會和大專院校緊密合作，透過研究調查、政策建議及培訓等多管齊下的工作，推動院校為教職員及學生建立安全的大學校園。繼2019年發表《打破沉默：本港大學生性騷擾調查研究》報告，平機會持續跟進有關院校採取打擊性騷擾的改善措施，又於2022年5月舉辦圓桌會議，讓大學代表分享打擊校園性騷擾的意見和經驗。今年初平機會更推出為八間受大學教育資助委員會資助的大學而設的反性騷擾網上培訓課程，相關大學亦已要求學生參與。

探討發生校園性騷擾的原因

校園性騷擾接連地發生，究竟背後是甚麼原因令它不斷重覆出現？我們相信主要原因是學生對性騷擾的認知不足、缺乏適當及全面的性教育，還有大學「文化」和朋輩壓力。

年輕人對性騷擾認知不足，缺乏警覺性，很多時後認為性騷擾只是開玩笑，小事而已。於是在籌辦活動時，便不以為意加入具性意味的活動，誤以為這些活動有趣和能讓學生們拉近距離，未必意會到該些活動可能是不受歡迎且涉及性的行為，令人感到受冒犯、侮辱或威嚇，有機會構成違法性騷擾。

年輕人對性騷擾缺乏警覺性，其中一個主要成因是香港中小學時期的性教育不足或缺乏適當及全面的性教育，令學生早在青少年時期已形成對性與兩性關係的錯誤思想。性教育的重要性在於讓青少年擁有正確的性知識，並學習兩性關係，例如尊重別人。由於騷擾者沒有意識到他們的行為是錯誤，又沒有人告訴他們其行為已構成性騷擾，他們便肆無忌憚地繼續這些不當行為。

另外，朋輩的壓力及大學的「文化」和「傳統」也是大學性騷擾的主要成因。這種「文化」最常見於迎新營，例如負責籌備活動的學生以「傳統」之名，將很多含性意味的遊戲和活動相傳下來，大家誤以為這些活動在大學生活是無可避免。參加者又可能礙於朋輩壓力，就算覺得有問題也不敢發聲，進一步加劇大學性騷擾情況，令這種文化愈加普遍。

攜手打擊校園性騷擾

要遏止校園性騷擾，各界必須攜手合作，合力消除性騷擾。在院校層面，學校可制定反性騷擾政策和處理投訴的機制，並讓學生清楚知悉及了解這些措施。另外，院校可以加強防止性騷擾的培訓，讓學生認識性騷擾，學習正確的兩性觀念。在學生的層面，除了要提升他們對性騷擾的認知程度，更要讓他們明白每個人在消除性騷擾都有角色和責任。目睹性騷擾不要袖手旁觀，要挺身而出介入。旁觀者的沉默只會令事件繼續，他們的介入是制止性騷擾行為的有效方法。

根據《性別歧視條例》，性騷擾是違法行為。若你受到或目擊性騷擾，千萬不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，包括儘快向學校、平機會及/或執法部門作出投訴。平機會設有反性騷擾事務組，市民若對性騷擾有任何疑問，可致電反性騷擾熱線2106 2222查詢。另外，市民亦可瀏覽平機會的網上反性騷擾資源平台https://www.eoc.org.hk/compass/tc/，了解更多有關反性騷擾的資訊。

大學校園性騷擾問題的確不容忽視，消除校園性騷擾更是刻不容緩。事實上，它並不止是校園內的問題，而是影響社會未來棟樑和領袖的問題，需由多方持分者齊心努力，包括政府、學校、學生領袖以至所有學生，共同採取策略性行動解決問題。

對於有不同大學迎新營涉嫌發生性騷擾事件，平機會表達了強烈關注。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！