懷孕歧視屬違法行為 僱主不應對懷孕僱員作差別對待
懷孕對婦女來說是一件人生大事，除了要迎接新生命的來臨，為養育小孩做好準備，在懷孕期間身體可能出現不適，心理狀況亦可能受到影響。在職的懷孕婦女，更要承受工作帶來的壓力。如果她們在受僱期間，因懷孕而被僱主歧視或給予較差的待遇，例如解僱或不被續約，定會對她們的身心以至孕育中的孩子造成影響。
文：平等機會委員會主席朱敏健
由平機會代表入稟的懷孕歧視案獲判勝訴
上月中，區域法院就一宗懷孕歧視案裁定一名女士（申索人）基於懷孕受到僱主的違法歧視，判申索人勝訴。申索人於2007年9月開始受僱於一間物流公司（答辯公司），並於2017年3月獲晉升為部門主管。不久之後，申索人懷孕。答辯公司托詞申索人表現欠佳及為了節省公司成本和營運目的，拒絕向申索人發放年終花紅，並在她放產假前決定不予她續約。但申索人認為，真正的原因是答辯公司對其懷孕感到不高興。
現時《性別歧視條例》保障婦女在僱傭範疇免受懷孕歧視。若任何僱主基於僱員懷孕而使該僱員受到不利的對待或被解僱，或給予該僱員較差的待遇，都有可能構成懷孕歧視，違反《性別歧視條例》。
是次案件的申索人獲得平機會給予法律協助，提起訴訟程序。平機會除了委派內部律師代表申索人處理案件，更在審訊時作為訴訟律師代表申索人出庭。
就這宗案件，區域法院判定申索人可獲得合共超過年港幣110萬元的賠償，包括306,680元收入損失賠償和489,500元年終花紅損失賠償，並附加估算的200,000元利息，以及130,000元感情損害賠償（假如答辯公司同意向申索人作出道歉和發出推薦信）。法院還命令答辯公司需支付申索人法律費用。
此案的賠償金額是經法院審判後裁定的懷孕歧視案中，賠償金額最高的一宗。但必須強調的是，該案的賠償金額是依據案件的獨有情況而作出，而每宗個案的情況不盡相同。以此案為例，金額的釐定是根據申索人過去的收入，包括因不獲續約而損失的一年薪金及年終花紅，而感情損害賠償則是法庭根據過去的案例而得出。
裁決提醒僱主不可對僱員作出違法懷孕歧視
平機會歡迎法院就此案件作出的裁決。我認為，法院是次的裁決發出了重要的訊息，提醒所有僱主絕對不可在僱傭範疇內對僱員作出違法懷孕歧視。僱主必須避免對懷孕員工履行職責的能力作出假設，並應採取積極措施，營造一個包容、家庭友善的工作環境，使所有員工都能盡展所長。
事實上，多年來懷孕歧視一直是按《性別歧視條例》提出的第二多投訴。在2018至2022年的5年期間，平機會收到407宗懷孕歧視的投訴，佔該期間整體《性別歧視條例》的投訴約25%。這些投訴大部份屬於僱傭範疇，可見職場懷孕歧視並不罕見。
平機會以調停和訴訟為受屈人討回公道
為了解決這個問題，平機會不僅加強執行法例，致力並成功透過調停來處理大部分投訴個案，以及為未能和解的個案進行策略訴訟，盡力為受屈人討回公道，以引起公眾的關注。此外，我們還建議修訂反歧視條例以加強對懷孕女性的保障。平機會在《歧視條例檢討》的報告中，便建議引入女性在放完產假後重返原來崗位的法定權利。
期待小生命的誕生應該是一件開心的事情，若因為懷孕而被歧視，不但影響懷孕婦女，更可能影響肚裏胎兒的健康和成長。近期坊間的其中一個熱話是如何提升本港的生育率，若僱主能提供家庭友善的工作間，建立關愛文化，我相信定能讓婦女安心地孕育她們下一代。