朱敏健總結五十年職場生涯　平機會工作的日子感最快樂

還有十多天，我便完成平機會主席的任期，亦標誌著我正式離開職場的生涯。工作了接近50年，戎馬半生，當中有悲、有喜，有失意亦有得意之時。在我即將展開人生新的一頁時，容我在此為平機會的工作一個總結。



過去50年，我服務過五個機構，包括兩間學校和三間法定機構。雖不算多，但每一份工作都為我帶來啟發、深刻體會及回憶。然而，過去五年擔任平機會主席一職是我獲得最大滿足感和感到最快樂的工作日子。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



平等機會委員會主席朱敏健（前排右五）與平等機會青年大使在「平等機會青年大使計劃2023/24」迎新聚會合照。

為平機會重整架構

還記得我上任首天會見傳媒，有記者問我為何接下平機會掌舵這個燙手山芋，我表示平機會的工作有意義具挑戰，我並不怕困難，看清目標便向前進發。

我上任後的首要工作便是為平機會進行了內部改革，重整管理架構，有關改動不單提升企業管治，更重要的是促進了部門之間的協作和溝通，藉此提升工作效率和效能。事實上，過去五年平機會員工上下一心，一同努力工作，克服不少挑戰，讓我深感安慰。

切實執行反歧視法例

執行反歧視法例是平機會的重要職能。一直以來，平機會的員工憑藉專業知識和技能，處理市民根據條例提出的查詢及投訴，並協助他們透過調停解決爭議。平機會的服務承諾是在每年已完成處理的個案中，有75%達到六個月內完成處理的服務標準。過去數年平機會都超越服務承諾，在2023年完成處理個案中，六個月內完成處理的個案更佔90%。此外，過去數年進行調停的個案中，成功率都超過80%。平機會除了得到市民的正面回應和申訴專員嘉許獎等認可，還獲一些區內組織邀請，分享平機會處理投訴的機制，印證我們在投訴處理和調停方面的專業和優質服務。

此外，2018年政府採納了平機會八項加強反歧視條例保障的建議。相關的修例草案提交立法會審議並獲通過後，《2020年歧視法例（雜項修訂）條例》及《2021年性別歧視（修訂）條例》分別於2020年及2021年生效，加強了反歧視條例保障在共同工作間的人士免受性騷擾、殘疾及種族騷擾，還保障餵哺母乳的女性免受歧視和騷擾。我有幸和平機會同事參與其中，特別是在條例生效後，切實執行條例，向公眾宣傳新增的保障。

平等機會委員會主席朱敏健（左六）出席由平機會、九龍崇德社及香港中小型企業聯合會合辦的「預防職場性騷擾」論壇。

成立反性騷擾事務組及開設反性騷擾熱線

無可否認，法例的保障確實非常重要。但正如我常常強調，除了執行法例，我們亦必須透過預防及教育的工作，三管齊下，從而消除社會上的歧視。因此，我們進行多項研究調查，找出歧視的根源；又為公私營機構的僱員提供培訓。

為了處理性騷擾的問題，我在任內成立了反性騷擾事務組，專門處理有關性騷擾的事宜，並透過宣傳、教育和培訓，加強打擊性騷擾的工作。事務組更開設了反性騷擾熱線，除了為受性騷擾影響的人士充當第一站的支援角色，並在有需要時轉介至輔導及治療服務外，熱線更向公眾、僱主和人力資源從業員提供有關法律條文的資訊。

宣揚「通用設計」概念

此外，我在任內亦積極推動建立通達無障的環境和設施，以便利殘疾及有不同需要的人士。去年我們成立了專責組別推廣「通用設計」，透過發布指引、進行研討會等工作，務求將通用設計主流化。現正接受報名的「通用設計嘉許計劃2024/25」，正是推廣「通用設計」的其中一個項目。我們希望藉此計劃提高市民大眾對「通用設計」的認識和了解，並為那些在處所內融入通用設計原則和常規的機構，給予肯定和嘉許。

積極推動種族共融

在推動種族共融方面，平機會進行了多項舉措。例如平機會於2018年推出了《種族多元共融僱主約章》，鼓勵企業建立多元共融的工作間，藉此為不同種族人士提供平等的就業機會。短短數年，簽署機構的數目由最初只有10數間，增加至現時超過420間。由此可見，愈來愈多僱主支持多元共融的工作環境和文化，亦印證平機會工作策略的成效。除了企業，我們亦將種族多元共融的信息帶進校園，鼓勵學校參與嘉許計劃，籌辦學生活動，建構種族友善校園。

開設社交專頁及舉辦青年大使計劃接觸青年

「青年興，則香港興」，年輕人是香港未來，所以我任內其中一個工作目標便是要主動接觸青年。平機會在2021年推出了Instagram專頁「平．常．事 EO Matters」，以多樣化和趣味為先的手法，就熱門話題引入平等機會的角度，將多元共融的信息傳達給年輕用戶。專頁得到年輕一代的支持，追蹤人數接近2萬，反映平機會使用的宣傳手法和方式能引起青年人的共鳴，方向正確。此外，為了培養大專學生的多元共融精神，平機會推出了「平等機會青年大使計劃」。計劃透過多個體驗式學習活動，提升他們對平等機會的認識。這兩個項目成功把平機會推廣至年輕人的層面，加深他們對多元、平等及共融的認識。

榮幸能夠服務平機會五年

我深感榮幸能夠服務平機會。回顧過去五年，高低起伏，尤其在我上任不久便發生社會事件和爆發2019新冠病毒病疫情。雖然這些事件給平機會帶來了很多挑戰，但我們仍然緊守崗位，堅定地履行其法定職能，處理市民面對的歧視。我堅信即使面對爭議，平機會亦必須要以務實、冷靜及持平的心態處理事件，保持中立，只有這樣我們才能找到空間與持不同意見的人士進行磋商討論，從而找出解決方案。

我在此衷心感謝平機會的管治委員會全體成員及員工團隊在過去五年給予我的支持，並感謝每一位與我並肩同行，支持平機會工作及提供寶貴意見的持份者和合作夥伴，讓平機會的工作能順利進行，取得滿意成果。我堅信平機會定會繼續竭力至誠地服務廣大市民，為香港、國家的發展作出貢獻。最後，容我以蘇軾的《定風波·莫聽穿林打葉聲》為我的職業生涯作結：

「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。

竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。

回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」



平等機會委員會主席朱敏健堅信即使面對爭議，平機會亦必須要以務實、冷靜及持平的心態處理事件，保持中立，只有這樣我們才能找到空間與持不同意見的人士進行磋商討論，從而找出解決方案。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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