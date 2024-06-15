慈善機構回收17噸舊衫捐贈再造　辦期間限定二手店為舊衣尋新主人

有研究顯示，本港每日有多達388噸紡織廢料被棄置於堆填區，佔半數為衣物；亦有四成港人使用衣物不足一年便棄掉，造成浪費。為了減少衣物變成廢物，慈善機構Redress Limited自2018年起舉辦「衣物再生月」，今年以「你的衣物編織着我們的未來」為題，冀香港消費者重新思考與衣物和環境的關係，並發掘更多可持續方式。



上月Redress透過全港70個舊衣回收點，收集到17噸二手衣物，目前進行分類，除了用作慈善捐贈及降級再造，亦於下周二（18日）起一連6日，在太古坊開設期間限定二手店出售，希望為這批舊衣物尋找新主人，「重獲新生」。



在整個5月期間，Redress透過全港70個舊衣回收點收集到17噸二手衣物，經分類後將用作慈善捐贈及降級再造；亦會舉辦市集，售出收集所得的二手衣物，希望舊衣物能「重獲新生」（廖雁雄攝）

全年無休回收二手衣物 義工人手分類舊衫轉贈或再造

Redress其實全年無休，每月都會在各區約20、30個回收點收集二手衣物。每年5月會特別將回收點增加至70個，然後把二手衣物交由百多名義工在「Sort-a-Thon 衣物分類馬拉松」中作仔細分類，其中10-15%用作轉售，50-60%慈善捐贈，進行降級再造的則佔10-20%。

義工會將二手衣物從「衫山」中搬去長枱上分類，然後放入相應的回收箱內，若能繼續穿着而沒有污漬或破爛的衣物會用作捐贈；有品牌、全新及設計獨特等衣物，則會視乎狀況，在期間限定店轉售或捐贈，不適用於上述兩個用途的衣物，會拿去升級或降級再造。

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雖然Redress幾乎甚麼衣物，不論新舊都會回收，但有幾類是不接受捐贈的，包括鞋子；校服和公司制服；家用布品如毛巾、床單、枕頭等；還有膠袋或紙袋，但往往每次收回來的衣物堆中，總會發現這些物品，就好像採訪當天，義工都把藏於「衫山」中的一堆「另類」物品篩選出來並擺放一旁，這些雜物林林種種，連棄置的聖誕裝飾都有。

Redress幾乎甚麼衣物，不論新舊都會回收，但有幾類是不接受捐贈的，包括鞋子；校服和公司制服；家用布品，例如毛巾、床單、枕頭等；膠袋和紙袋。（廖雁雄攝）

Redress收到的鞋子，若狀況良好亦會作轉售等用途。（廖雁雄攝）

樂見港人對二手衣物接受度提高 冀珍惜衣裳勿隨意丟棄

Redress公關及市場推廣經理Shirley Aun表示，人們會或覺得二手衣物骯髒或者會帶來噩運，但是他們很高興近年多了香港人能夠接受回收二手衣物的概念。她又指在開始時參與的人中，以年輕人比較多，但是可能香港人對二手衣物的接受度愈來愈高，因此現時來自不同年齡層的參加者都有。

Redress公關及市場推廣經理Shirley Aun表示，人們或會覺得二手衣物骯髒或者會帶來惡運，但是他們很高興近期尤其香港人能夠接受回收二手衣物的概念。（參雁雄攝）

造成衣物浪費的其中一個主要原因是「Fast Fasion（快速時尚）」的流行，Shirley說他們明白Fast Fashion的衣物可能價錢相對低一點，亦很貼近潮流，她並不反對人們購買這些衣物，只不過想人們珍惜那些衣服，不要穿幾次就丟掉它。

她分享曾看到有些服裝很明顯是表演服飾，但當人們完成表演後，便會棄掉這些服飾。不過，她不認為香港人在這方面算浪費，只要他們懂得如何妥善處理不再需要的衣物就好，譬如拿到Redress回收點。

參加「Sort-a-Thon 衣物分類馬拉松」的義工Philip，兩年前開始幫助Redress回收二手衣物，他表示很多時候會看到一些從未穿過的衣服，感到香港人明顯有浪費衣物的現象。他指出，在香港每天被丟棄的衣服可能有百多噸，明顯有很多浪費的情況；製造衣物的過程需要很多珍貴的資源，希望人們買衣服時「買足夠就夠」。

另一位義工Wendy同樣在Redress有兩年回收舊衣經驗，她最初亦很好奇回收的衣物，會否最終被丟棄到堆填區，後來接觸了Redress，義助回收舊衣循環再用。Wendy覺得香港人其實有回收的知識，但會否落實行動是另一回事，而最有效解決衣物浪費的方法，就是買少一點。她又會跟女兒分享活動時的「衫山」照片，讓女兒見證一下這個「墟冚」場面，改為選擇購買二手衣物，並會將舊衣回收。

REDRESS SUMMER 2024 POP-UP+

日期： 2024年6月18–23 日（星期二至日）

營業時間： 上午11時至晚上8時（星期二至五） / 上午11時至下午6時（星期六至日）

地點： 香港鰂魚涌太古坊林肯大廈11樓

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