平等機會青年大使推動校園反性騷擾　宣揚多元、平等、共融價值

上周六，平機會舉行了「平等機會青年大使計劃2023/24」的嘉許典禮。我和平機會委員連同大專院校的代表，一同見證及表揚平等機會青年大使完成為期六個月的計劃，並向他們頒發證書。我們更帶領青年大使進行了誓師儀式，以「互相尊重 拒絕性騷擾」的口號作出承諾，致力推動校園反性騷擾，傳揚互相尊重的文化，以建立零騷擾的學習和生活環境。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會舉行「平等機會青年大使計劃2023/24」嘉許典禮。平機會主席林美秀女士（前排左五）和平機會委員連同大專院校的代表，表揚青年大使完成計劃，包括策劃宣傳反性騷擾信息的活動。

舉辦青年大使計劃 宣揚平等、多元、共融價值

為了向年輕一代推廣平等機會和多元共融的價值，並將年輕的平等機會支持者團結一起，平機會在2022年推出首屆「平等機會青年大使計劃」。由於計劃反應良好，平機會遂於2023/24學年繼續舉辦青年大使計劃。

今屆計劃有42名來自11間院校的大專生被挑選成為青年大使。平機會安排了不同的體驗式學習活動，加深他們對平等機會的認識，培育他們成為生力軍，將平等機會和多元共融等價值傳揚至社會不同角落，共同建設香港成為更平等、更關愛共融的城市。

把反性騷擾元素加入青年大使計劃

平機會一直非常關注校園性騷擾的情況，從過往的調查結果，我們發現大專生對於性騷擾的認知普遍有改善空間，因此我們在今屆青年大使計劃中加入預防性騷擾的元素，為青年大使提供預防性騷擾的面授及網上培訓，以裝備他們，讓他們懂得如何防止及應對性騷擾。

平等機會青年大使在平機會主席林美秀（前排右六）、平機會委員及大專院校的代表帶領下，進行誓師儀式，以「互相尊重 拒絕性騷擾」的口號作出承諾，致力推動校園反性騷擾，傳揚互相尊重的文化，以建立零騷擾的學習和生活環境。

青年大使進行反性騷擾宣傳活動

此外，我們更推動青年大使身體力行，親自策劃活動，在校園及友儕間宣揚預防性騷擾的信息。他們在過去數月以個人或小組形式，製作與反性騷擾有關的宣傳品或舉辦相關活動，在線上及線下向年輕人推廣反性騷擾。這些宣傳方案的形式包括：製作海報、小冊子、即時通訊軟件貼圖及短片，以及在社交平台發布帖文、短片等。

嘉許典禮當天我便和嘉賓們觀看了一條短片，該短片輯錄了一班青年大使為推廣反性騷擾而製作的宣傳品。這些作品不但創意無限，且能充分說明預防性騷擾的重要性。事實上，由青年大使以年輕人的角度和方式向青年宣傳反性騷擾，一定更貼近他們的思維，是更有效和更有說服力的宣傳。我們希望透過今次的活動，能把反性騷擾的工作傳承予年輕人，讓青年大使們成為校園甚至職場的防止性騷擾大使，繼續廣泛傳揚有關信息。

平等機會青年大使完成為期六個月的計劃，並在嘉許典禮獲頒發證書。

體驗式學習活動增進對殘疾和少數族裔人士的認識

除了反性騷擾培訓外，過去半年，平機會亦安排了多個體驗式學習活動予平等機會青年大使參與。這些活動包括與殘疾健兒一起進行體育活動，學習成為視障和聽障人士的領跑員，了解如何與他們溝通；參觀企業，認識職場的多元、平等和共融政策；參與社區多元文化之旅，了解少數族裔的文化、傳統和宗教；還有與有特殊需要的青年組隊，一起走入社區，探索無障礙的環境。青年大使均認為這些活動能加深他們對殘疾和少數族裔人士的認識，建立同理心之餘，亦了解如何在職場和生活實踐平等、多元、共融。計劃最後以嘉許典禮作完結，青年大使除獲頒發證書，亦獲得寶貴的友誼和經驗。

平等機會青年大使向嘉賓介紹他們親自策劃的預防性騷擾宣傳活動。

感謝大專院校及機構支持青年大使計劃

今屆「平等機會青年大使計劃」得以圓滿舉行，實有賴各大專院校及多個機構的鼎力支持，我亦感謝所有曾對青年大使計劃提供協助和寶貴意見的機構及人士。平機會計劃在下個學年再度舉辦「平等機會青年大使計劃」，繼續培育大專生認識和擁抱多元、平等、共融的價值，推動他們建立正向思維和價值觀，並期望他們能為建構關愛共融的社會出一分力，為國家和香港的發展作出貢獻。

平機會計劃在下個學年再度舉辦「平等機會青年大使計劃」，繼續培育大專生認識和擁抱多元、平等、共融的價值。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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